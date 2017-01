D. Trumpo pageidavimu dalis JAV ambasadorių turės palikti postus

Išrinktasis JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedinėja savo tvarką šalies diplomatijoje. Valstybės departamento atstovai „The Washington Post“ patvirtino, kad sausio 20-ąją, D. Trumpo inauguracijos dieną, darbą turės palikti visi politinio paskyrimo JAV ambasadoriai – be jokių išimčių. Atstovybės Lietuvoje permainos neliečia.

Pats politinio pasitikėjimo diplomatų atšaukimo faktas – ne naujiena. Barackas Obama lygiai taip pat atšaukė savo pirmtako George'o W. Busho paskirtus ambasadorius.

Nauja D. Trumpo sprendimo atveju tai, kad direktyva, kaip „The New York Times“ teigė šaltiniai, neįprastai griežta ir konkreti, be to, nedaroma jokių išimčių. Tai reiškia, kad į šeimines aplinkybes, pavyzdžiui, leidimą ambasadorių vaikams pabaigti mokslo metus, neatsižvelgiama.

Formalius prašymus atleisti iš darbo keičiantis Baltųjų rūmų administracijai ambasadoriai pateikia visada. Tačiau ankstesniais pereinamaisiais laikotarpiais nedideliam politinio paskyrimo ambasadorių skaičiui būdavo leidžiama kelias savaites ar mėnesius pasilikti dėl asmeninių priežasčių.

Dabar į jokias išskirtines aplinkybes nebus atsižvelgiama. Tad visai gali būti, kad jei nesuskubs paties D. Trumpo atstovai, ambasados tokiose svarbiose šalyse kaip Jungtinė Karalystė, Prancūzija ar Kanada gali neturėtų vadovų kelis mėnesius.

Mat visose šiose atstovybėse dirba B. Obamos pasirinkti ambasadoriai – jais JAV prezidentai paprastai skiria savo rinkimų kampanijų rėmėjus ar tiesiog bičiulius.

Pavyzdžiui, JAV ambasadoriaus postą Prancūzijoje užima įtakinga Demokratų partijos savanorė ir pagalbininkė Jane Hartley. Jungtinėje Karalystėje – B. Obamai per 2008 m. ir 2012 m. kampanijas daug padėjęs Matthew Barzunas. Vokietijoje – senas demokratų ir Clintonų pažįstamas Johnas Emersonas.

Izraelyje ambasadoriumi nuo 2011 metų dirba buvęs B. Obamos patarėjas Danielis Shapiro. Tiesa, D. Trumpas jau paskelbė, kad D. Shapiro pakeis Niujorko teisininkas Davidas Friedmanas.

Visi jie dabar turės griežtai sausio 20-ąją palikti pareigas, nors kai kurie diplomatai „The New York Times“ skundėsi turintys skubiai ieškoti būsto, kad galėtų pasilikti svetimose šalyse, kol vaikai pabaigs mokslo metus.

Lietuvoje, kur dirba pernai ambasadore paskirta karjeros diplomatė Anne Hall, jokių permainų nenumatoma – kaip ir kitose šalyse, kuriose JAV ambasadoms vadovauja ne politinio paskyrimo diplomatai.