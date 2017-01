Graikija sučiupo besislapstančią ultrakairiųjų kovotoją

Graikijos kovos su terorizmu policija pranešė ketvirtadienį sučiupusi ultrakairiųjų grupuotės kovotoją, kuri yra įvykdžiusi kelias atakas ir slapstėsi ilgiau kaip ketverius metus.

Ankstų ketvirtadienio rytą Atėnuose buvo sulaikyta Paula Rupa, nebeegzistuojančios grupuotės „Revoliucinė kova“ narė.

„Kovos su terorizmu policija sulaikė 48 metų Paulą Roupą. Taip pat buvo areštuota jos 25-metų bendrininkė“, – sakoma policijos pranešime.

P. Roupa ir jos bendražygis Nikas Maziotis buvo sulaikyti 2010 metais. 2011-aisiais jiedu buvo lygtinai paleisti iš kalėjimo ir nuo to laiko dingo.

2014 metais N. Maziotis buvo sučiuptas per susišaudymą su policija Graikijos sostinėje. Vėliau P. Roupa nesėkmingai bandė išvaduoti jį iš kalėjimo pagrobtu sraigtasparniu.

Jiedu turi šešerių metų sūnų, kuris gimė vienoje Atėnų ligoninėje, praėjus keliems mėnesiams po to, kai jo tėvai buvo pasiųsti į kalėjimą 2010 metais.

„Revoliucinė kova“, iškilusi į viešumą 2003 metais, anksčiau buvo laikoma viena iš pavojingiausių Graikijoje kraštutinių kairiųjų organizacijų. Europos Sąjunga ir Jungtinės Valstijos yra įtraukusios ją į teroristinių grupuočių sąrašą.

Jungtinės Valstijos paskyrė premiją už informaciją apie šios grupuotės narius, kai „Revoliucinė kova“ 2007 metais šovė iš raketinio granatsvaidžio į JAV ambasadą, nors per tą incidentą žmonės nenukentėjo.

Be to, 2014 metais grupuotė Atėnų centre susprogdino užminuotą automobilį, stovėjusį šalia Graikijos banko būstinės. Tuo metu šalis ruošėsi simboliniam skolų pardavimui. Per šį sprogimą taip pat niekas nenukentėjo.

Minėta grupuotė yra susprogdinusi bombų Atėnų vertybinių popierių biržoje ir keliuose bankuose, taip pat kėsinosi nužudyti keletą policininkų ir buvusį policijos ministrą.