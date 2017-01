Londono oro uoste sulaikytas teroro aktų planavimu įtariamas vyras

Londono oro uoste buvo sulaikytas vienas 50-metis, įtariamas planavęs surengti teroro išpuolį, pranešė Didžiosios Britanijos nacionalinis transliuotojas BBC.

BBC žiniomis, įtariamasis į Didžiosios Britanijos sostinę atskrido iš Kairo.

Remiantis policijos duomenimis, sulaikymo operacija įvykdyta tiriant teroristinio aktyvumo užsienyje bylą.

Be to, pranešama, kad ši operacija nėra susijusi su džihadistų organizacijos „Islamo valstybė“ (IS) veikla ar įvykiais Sirijoje.

Britanijos policija taip pat nurodė atlikusi kratą viename bute šiaurės Londone.

Sulaikytojo tapatybė kol kas nežinoma.