Naujasis JAV kongresas imasi sveikatos draudimo sistemos: ar Amerika vėl susirgs?

Jungtinėse Valstijose vienu metu buvo tariamasi ir kaip išardyti svarbiausią Baracko Obamos vidaus politikos laimėjimą – sveikatos draudimo sistemą, – ir kaip ją išgelbėti. Išrinktasis viceprezidentas respublikonų kongresmenams sakė, kad pakeisti sistemą yra pirmasis darbas Donaldo Trumpo dienotvarkėje, o su nueinančiu prezidentu susitikę demokratų kongresmenai pareiškė, kad D. Trumpas nori „grąžinti Amerikai sirgimą“. Vakar prisiekęs, darbą pradėjo naujasis kongresas, kuriam niekas netrukdys vykdyti D. Trumpo pažadus.

B. Obama surengė retą vizitą į priešingą Pensilvanijos aveniu galą, Kapitolijaus kalvą, kad su abiejų parlamento rūmų demokratais suderintų veiksmus, kaip apginti svarbiausią jo dviejų kadencijų laimėjimą – visuotinę sveikatos draudimo sistemą. Prieš septynerius metus priimtas įstatymas leido įsigyti draudimą 22 mln. skurdžiausiųjų, kurie patys nesugebėjo jo įpirkti, bet respublikonams tai per didelio vyriausybės kišimosi į rinką pavyzdys, ir jie pasirengę sistemą išardyti.

„Respublikonų planas sumažinti sveikatos apsaugą negrąžins Amerikai didybės. Jis grąžins Amerikai sirgimą ir užuot atvedęs prie įperkamos sveikatos apsaugos atves prie chaoso“, – kalbėjo JAV Senato demokratų mažumos lyderis Chuckas Schumeris.

Demokratams belieka tikėtis, kad netenkančių draudimo rinkėjų pyktis ir chaoso baimė trijų trilijonų dolerių per metus rinkoje privers respublikonus stabtelėti. B. Obamos patarimas demokratams – rūpintis amerikiečiais. Bet svertų jie neturi daug. Darbą jau pradėjo naujasis Kongresas, kuriame daugumą – ir žemuosiuose Atstovų rūmuose, ir Senate – turi respublikonai, o įstatymai leidžia jiems, jei tik suskubs per tris savaites, išardyti sistemą nepaisant netgi drastiškų demokratų pasipriešinimo žingsnių. Dar daugiau, po šešiolikos dienų ir Baltuosius rūmus perims respublikonas. Pirmą kartą per dešimt metų respublikonai neturės kuo pasiteisinti, jei nevykdys pažadų mažinti mokesčius ir atšaukti nereikalingas taisykles.

„Tai galimybė, nutinkanti kartą per gyvenimą. Daugelis iš mūsų apie tai nebent svajojome. Žinau, nes pats apie tai daug svajojau. Žmonės mums suteikė vieningą vyriausybę, ir ne dėl to, kad atrodė dosnūs, o todėl, kad nori rezultatų. Kaip galėtume sugyventi su savimi, jei juos pavesime? Kaip galime pavesti save?“, – sakė JAV Atstovų rūmų pirmininkas Paulas Ryanas.

Bet jau pirmąją dieną chaosą tarp respublikonų sukėlė D. Trumpo pasipriešinimas jų planui sumažinti etikos sargų įgaliojimus – juk D. Trumpas žadėjo „nusausinti pelkę Vašingtone“, tai yra išvalyti korupciją. Sulaukę D. Trumpo kritikos tviteryje, respublikonai akimirksniu atšaukė planus. Trečiadienį tviteryje D. Trumpas respublikonus perspėjo su B. Obamos sveikatos draudimo sistema elgtis atsargiai, ir atsiuntė į Kapitolijų būsimąjį Senato pirmininką, išrinktąjį viceprezidentą.

„Pirmasis punktas dienotvarkėje yra atšaukti B. Obamos sveikatos sistemą. Tai šiandieninė mūsų žinia ant Kapitolijaus kalvos. Tai reikia padaryti“, – kalbėjo išrinktasis JAV viceprezidentas Mike`as Pence`as

Bet kaip tai padaryti neskausmingai, paverčiant privalomąją sistemą pagrįsta rinkos santykiais, kol kas respublikonai nepateikė aiškių idėjų, todėl demokratai kaltina juos nežinant, ką daro. Kai susiję tiek interesų, vargu ar pakaitalas pasirodys anksčiau negu per porą trejetą metų, bet pirmąjį simbolinį žingsnį respublikonai žengė dar vakar.

B. Obama iš savo patirties gali pasakyti, kad prezidento ir jo paties partijos daugumos medaus mėnesis Kongrese trunka neilgai, juolab, kad net respublikonai jau kitą savaitę žada aštriai kamantinėti kai kuriuos iš dvidešimties D. Trumpo pasirinktų savo kabineto narių, pirmiausiai Valstybės sekretorių Rexą Tillersoną. Bet kol kas D. Trumpas turės prabangą – sau palankią daugumą abejuose rūmuose. B. Obama ją turėjo dvejus metus iš aštuonerių.