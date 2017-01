Lenkijoje išpuolių taikiniu tapo užsieniečiams priklausančios kebabinės

Lenkijoje po Naujųjų metų išpuolių taikiniu tapo užsieniečiams priklausančios kebabinės, praneša šalies žiniasklaida.



Sausio 1-ąją du nežinomi žmonės aprašinėjo kioską „Superkebab“ Liubline, kurio savininkai yra indai. Ant jo sienų pasirodė užrašai apie IS ir islamą, taip pat prakeiksmai lenkų ir anglų kalbomis. Sausio 2-ąją akmenimis buvo apmėtyta kebabinė „Kebab House“ Vroclave, priklausanti kurdui. Policija apieškojo incidento rajoną, bet rasti teisės pažeidėjų nepavyko.



Dar vienas išpuolis Vroclave įvyko naktį į sausio 4-ąją. Nežinomi asmenys išdaužė kavinės „Kuki“ langą ir įmetė butelį su padegamuoju mišiniu. Dėl to kilo gaisras. „Mes ieškome vykdytojo. Mes nežinome, kokie buvo jo veiksmų motyvai, ir negalime pasakyti, ar tai buvo rasistinė ataka. Bet šito atmesti negalime“, – pareiškė trečiadienį policijos atstovas Pawelas Petrykowskis, kurį cituoja laikraštis „Gazeta Wyborcza“.



Patikslinama, kad kavinės šeimininkas yra egiptietis Ali Nafa, gyvenantis Vroclave jau aštuonerius metus.



Kaip jau buvo pranešta, Naujųjų metų naktį Elko mieste 21 metų lenkas Danielis prie kebabinės „Prince Kebab“ patyrė dvi durtines žaizdas, nuo kurių mirė. Tyrėjai nustatė, kad jaunuolis pabėgo iš kavinės su dviem kokakolos buteliais, už juos nesumokėjęs. Vytis bėglio puolė virėjas, 26 metų tunisietis, ir baro savininkas, 41 metų alžyrietis. Prokuratūros duomenimis, alžyrietis mušė ir laikė Danielį, o tunisietis badė jį peiliu. Vėliau abu užpuolikai grįžo į barą.



Danielio nužudymas išprovokavo Elke masines riaušes. Sausio 1-ąją keli šimtai žmonių susirinko prie kavinės, apmėtė ją akmenimis, išdaužė langus ir galiausiai padegė pastatą. Vėliau įtūžusi minia sudegino antrą kavinę, priklausančią tam pačiam savininkui. Buvo pranešta ir apie alžyriečio būsto padegimą.



Situaciją mėgino sureguliuoti policija, bet protestuotojai apmėtė pareigūnus akmenimis ir petardomis, apgadino kelis policijos automobilius. Per riaušes buvo sulaikyti 28 žmonės.



Antradienį tunisietis ir alžyrietis, įtariami lenko nužudymu, buvo suimti trims mėnesiams.