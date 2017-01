Moldovos prezidentas ir separatistinės Padniestrės lyderis tariasi dėl santykių normalizavimo

Nepripažintos Padniestrės Moldavijos respublikos ir Moldovos, kuriai oficialiai priskiriama ši teritorija, lyderiai trečiadienį susitiko derybų, per kurias planuojama aptarti dabartinę santykių padėtį, pranešė Padniestrės lyderio spaudos tarnyba.

Padniestrės lyderis Vadimas Krasnoselskis ir Moldovos prezidentas Igoris Dodonas, susitikę separatistinio regiono mieste Tiginoje (Benderuose), taip pat turi aptarti praktinius klausimus dėl bendros dvišalio bendravimo atmosferos normalizavimo, sakoma pranešime.

Padniestrė – nedidelė skurdi teritorija, prisišliejusi prie Ukrainos ir turinti apie pusę milijono gyventojų, iš kurių 180 tūkst. yra Rusijos piliečiai.

Šis regionas atsiskyrė nuo rumuniškai kalbančios Moldovos po 1991 metais įvykusio Sovietų Sąjungos subyrėjimo ir trumpo pilietinio karo 1992-aisiais.

Jokia Jungtinių Tautų narė, netgi Rusija, nėra pripažinusi Padniestrės nepriklausoma valstybe.

Kai Rusija 2014 metais aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, Padniestrė ne kartą prašė Maskvos pripažinti jos suverenumą ir įtraukti ją į Rusijos Federacijos sudėtį.

Maskva šiame regione laiko apie 1,5 tūkst. karių, nors Moldova dėl to protestuoja. Be to, Rusija teikia šiam kraštui ekonominę pagalbą, o 2014 metų liepą pasirašė su jo lyderiais kelias sutartis.