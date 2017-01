Britai sunerimę dėl sergančios karalienės Elizabeth II

Didžioji Britanija nerimauja nepamačiusi karalienės Elizabeth II nei per Kalėdų, nei per Naujųjų Metų pamaldas, mat karalienė stipriai peršalusi. Tradicijos dalyvauti šiose pamaldose karalienė visada laikosi, bet šiemet sveikata privertė likti namie.

Naujųjų metų pradžia britams šiemet neįprasta. Nufilmuota, kaip po pamaldų Šventosios Marijos Magdalietės bažnyčioje Sandringhame į automobilį lipa tik princas Philipas be žmonos karalienės Elizabeth II. Paprastai per Naujuosius metus ji visada dalyvauja pamaldose. O šiais metais praleido ne tik šias, bet ir Kalėdų pamaldas. To nebuvo nuo 1988 m., kai karalienė melstis per šventes pradėjo Sandringhame.

Sandringhame oras pasitaikė lietingas ir Bakingamo rūmų atstovai pranešė, kad karalienė vis dar nesijaučia pasiruošusi dalyvauti pamaldose. Ji esą tebesveiksta po stipraus peršalimo. Apie jokias rimtesnes devyniasdešimtmetę karalienę kamuojančias sveikatos bėdas nepranešama.

Karalienė Elizabeth II kartu su 95 metų vyru princu Philipu abu sunegalavo savaitę prieš Kalėdas. Principui pasveikti pavyko greičiau ir jis įprastose pamaldose dalyvavo. Bakingamo rūmai sako, kad mažindama krūvį karalienė pasitrauks iš kelių organizacijų globėjos pareigų.