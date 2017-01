Stambule dar vienas išpuolis – šaudyta mečetėje

Apie šūvius pranešta „Hasan Pasha“ mečetėje Šiaurinėje Stambulo dalyje. Mečetėje pamaldoms buvo susirinkę grupelė žmonių, kai šaulys paleido seriją šūvių į susirinkusiuosius.



Nusikaltėlis iš įvykio vietos pasišalino. Du sužeisti žmonės išgabenti į ligoninę.

Praėjus porai valandų po šaudynių, kai kurių žiniasklaidos priemonių teigimu, buvo pranešta, kad įvykiai mečetėje nesusiję su išpuoliu naktiniame klube naujųjų metų naktį, kai žuvo 39 žmonės ir dešimtys buvo sužeisti.

