Šveicarijos Alpių viešbutyje kilus gaisrui sužeista 13 žmonių

Šveicarijos Alpėse esančiame keturių žvaigždučių viešbutyje penktadienį įsiplieskus gaisrui buvo sužeisti 13 žmonių, du iš jų – sunkiai, pranešė policija.

Gaisras įsiplieskė apie 16 val. vietos (17 val. Lietuvos) laiku apatiniuose viešbučio „Posthotel Holiday Villa“ aukštuose Arozoje, esančioje netoli prabangaus slidinėjimo kurorto Davoso.

Du sunkiai sužeisti žmonės ir dar vienas, lengviau nukentėjęs, sraigtasparniu buvo nuskraidinti į artimiausią ligoninę Kūro mieste, sakoma rytinio Graubiundeno kantono policijos pranešime.

Dar dešimčiai asmenų dėl mažesnių sužalojimų medicininė pagalba suteikta įvykio vietoje.

Viešbutis buvo evakuotas, o netoli jo gyvenantiems žmonėms liepta likti namuose ir laikyti langus uždarytus, nes aplink tvyrojo dūmai. Anot policijos, taip pat buvo laikinai uždaryta šalia esanti geležinkelio linija.

Gaisro gesinti atvyko dviejų kaimyninių miestų ugniagesių brigados. Be to, sužeistiesiems padėti buvo pasitelkti keli greitosios pagalbos automobiliai bei trys sraigtasparniai. Iš viso į įvykio vietą buvo atvykę per 100 gelbėjimo tarnybų darbuotojų.