Bendrininkavimu su Berlyno teroristu įtartas tunisetis paleistas į laisvę

Bendrininkavimu su Berlyno teroristu Anisu Amri įtartas 40-metis tunisietis paleistas į laisvę, praneša agentūra AFP.

Tyrimas parodė, kad jis nėra galimas A. Amri bendrininkas, ketvirtadienį Karlsrūjėje pareiškė generalinės prokuratūros atstovė. Todėl esą neprašyta jo suimti.



Atstovė taip pat sakė, kad tyrėjai autentišku laiko po išpuolio Kalėdų mugėje Berlyne „Islamo valstybės“ (IS) džihadistų paskelbtą prisipažinimo vaizdo įrašą. Jame, tyrėjų vertinimu, nufilmuotas įtariamasis A. Amri.



Tyrimas parodė, kad A. Amri po atakos Berlyne per Nyderlandus vyko į Prancūziją ir Italiją. Tai įrodo traukinio bilietas ir SIM kortelė. Pasak prokuratūros atstovės, ir į lenką sunkvežimio vairuotoją, ir į policininkus Milane šauta iš 22 mm kalibro ginklo. Ar tai buvos tas pats ginklas, aiškinamasi atliekant balistinį tyrimą.



A. Amri gruodžio 19-ąją sunkvežimiu tarnavo Kalėdų mugę Berlyne – per išpuolį žuvo 12 žmonių, tarp jų – užgrobto sunkvežimio vairuotojas lenkas, ir apie 50 buvo sužeisti, daugelis jų – sunkiai.