Po sprendimo dėl žydų nausėdijų – kritikos strėlės JAV

Įžvelgia pavojų visai žydų valstybei

Žydų nausėdijos – žydų naujakurių gyvenvietės Palestinos teritorijoje, įkurtos tada, kai 1967 m. Izraelis okupavo Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę. Dabar Vakarų Kranto nausėdijose gyvena apie 430 tūkst. izraeliečių, o dar apie 200 tūkst. – Rytų Jeruzalėje. Pagal tarptautinę teisę, gyvenvietės laikomos nelegaliomis, tačiau Izraelis su tuo nesutinka.

JAV susilaikymą priimant rezoliuciją itin kritikuoja „The National Review“ autorius, teisininkas Davidas Frenchas. Pasak jo, Baracko Obamos administracija, nevetuodama rezoliucijos, metė iššūkį istorijai bei tarptautinei teisei. Kaip pabrėžia autorius, JAV prezidento administracija tarsi leido suprasti, kad bet kokios Izraelio pretenzijos į dalį Vakarų Kranto yra neteisėtos, o palestiniečiams suteikė galimybę reikalauti dar daugiau nuolaidų.

„Ši išdavystė nusvers bet kokius ginklų pardavimo Izraeliui sandorius ir apskritai gali sukelti pavojų pačiam žydų valstybės egzistavimui“, – rašo D. Frenchas.

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu iškart po rezoliucijos priėmimo pareiškė nesilaikysiąs Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos balsavimo, kurį pavadino gėdingu.

Tuo metu JAV valstybės sekretorius Johnas Kerry akcentavo, kad „nė viena Amerikos administracija nenuveikė daugiau Izraelio saugumo labui nei Baracko Obamos administracija“.

J. Kerry: geriausias sprendimas – dvi valstybės

J. Kerry, aiškindamas sprendimą susilaikyti, pareiškė, kad vienintelis būdas užtikrinti tvarią taiką Izraelio ir palestiniečių konflikte yra dviejų valstybių sprendinys.

„Štai už ką mes esame – už Izraelio, žydų ir demokratinės valstybės ateitį, taikiai ir saugiai sugyvenančią su savo kaimynais“, – sakė jis.

Pasak JAV valstybės sekretoriaus, tik tokiu būdu būtų užtikrinta ilgalaikė taika.

„Dviejų valstybių sprendinys yra vienintelis būdas pasiekti tikrą ir ilgalaikę taiką tarp izraeliečių ir palestiniečių“, – sakė J. Kerry, bet perspėjo, kad šiam sprendiniui yra kilęs didelis pavojus.

J. Kerry primygtinai siūlė, kad Izraelis ir būsimoji Palestina sudarytų dvi valstybes teritorijoje, kuri būtų padalinta pagal būklę iki 1967 metų Šešių dienų karo.

Kaltina taikant dvigubus standartus

Tokia mintis itin nepatinka „The National Review“ apžvalgininkui, kuris teigia, kad toks teritorijos padalijimas – dvigubų standartų taikymas.

„Paprastai, kai agresoriai pradeda karą ir jame pralaimi, jiems neleidžiama lyg niekur nieko susigrąžinti visą teritoriją, kurią jie prarado. Tai neginčijama tiesa, kurią patvirtina tolima ir artima praeitis. Vokietijos teritorija dabar nebėra tokia, kokia buvo 1939 m. rugpjūčio mėn. Tas pats pasakytina ir apie Japoniją. Tačiau tarptautinė bendruomenė ne kartą tvirtino, kad tokios valstybės kaip Egiptas ir Sirija galėtų ir turėtų reikalauti joms grąžinti teritorijas, kurias jos prarado per savo agresyvius karus su Izraeliu, įskaitant tas žemes, iš kurių ir buvo pradedami karo veiksmai“, – pabrėžia D. Frenchas.

J. Kerry sakė, kad žemės galėtų būti „ekvivalentiškai mainomos“, patikslinta siena, bet tai turi būti daroma tik abipusiu sutarimu.

„Tik izraeliečiams ir palestiniečiams tenka šis sunkus pasirinkimas, bet mes visi galime padėti“, – sakė J. Kerry.

Tuo metu kaip dar vieną dvigubą standartą konflikto sprendime D. Frenchas įvardijo kovą su terorizmu. Esą kai JAV kovoja prie „Islamo valstybę“ ar „Al-Qaeda“, nesulaukia beveik jokios tarptautinės reakcijos. „Tačiau kai Izraelis imasi karinių operacijų prieš grupuotes „Hamas“ ar „Hezbollah“, jis iškart yra pasmerkiamas dėl vykdomų didelių nusikaltimų“, – rašo apžvalgininkas pabrėždamas, kad visame pasaulyje suverenios valstybės vykdo negailestingas ilgalaikes karines operacijas prieš vidaus teroristines organizacijas.

Pasak jo, kai B. Obamos administracija suteikė galimybę JT Saugumo Tarybai priimti rezoliuciją, kurioje pareikšta, kad visos Izraelio naujakurių gyvenvietės pažeidžia tarptautinę teisę, ji pritaikė pirmąjį dvigubą standartą ir palestiniečiams sudarė palankias sąlygas toliau daryti spaudimą Izraeliui teroristiniais veiksmais.

„Palestiniečiai laimėjo didelę tarptautinę pergalę, o siekti taikos nepažadėjo. Tad šios JAV administracijos veiksmai visiškai atitinka ilgalaikę Palestinos arabų strategiją sunaikinti Izraelį“, – rėžia apžvalgininkas.

D. Trumpas: sausio 20-oji sparčiai artėja

Naujasis JAV prezidentas Donaldas Trumpas, pareigas pradėsiantis eiti sausio 20 d., rinkimų kampanijos metu žadėjo pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine. Palaikymą Izraeliui jis demonstruoja iki šiol.

Kartą balsavimas dėl nausėdijų JT Saugumo Taryboje buvo atidėtas po to, kai Egipto vadovas Abdel Fattahas al Sisis telefonu pasikalbėjo du D. Trumpu ir šis pareiškė, kad Vašingtonas turėtų pasinaudoti savo veto teise ir blokuoti rezoliuciją. Po pokalbio Egipto vadovas paprašė atidėti balsavimą. Visgi jis vėl buvo surengtas kitą dieną ir JAV rezoliucijos nevetavo.

Kitą savaitę po rezoliucijos priėmimo D. Trumpo „Twitter“ paskyroje atsirado net du įrašai, susiję su sprendimu. Iš jų aišku, kad D. Trumpas dabartiniam JAV sprendimui nepritaria ir palaiko Izraelį.

„Negalime leisti, kad su Izraeliu ir toliau būtų elgiamasi visiškai paniekinamai ir nepagarbiai. Jie turėjo draugų JAV, bet... nebeturi.“

