Kaip dabar atrodytų Rusija, jei A. Sacharovas nebūtų miręs 1989-aisiais?

Kalbos apie Sovietų Sąjungos subyrėjimą paprastai neapsieina be užuominų į daug vilčių teikusią Michailo Gorbačiovo pertvarką ir žlugusias Boriso Jelcino viltis, kaip ir be pripažinimo, kad viską vainikavo autoritarinė Vladimiro Putino kontrrevoliucija. Tačiau dažnai šiame naratyve skamba ir garsaus rusų fiziko, žmogaus teisių gynėjo, 1975 m. Nobelio taikos premijos laureato Andrejaus Sacharovo vardas. Suvokiant jo indėlio reikšmę to laikmečio istorijos raidai, kyla natūralus klausimas – „kaip būtų buvę, jei...“, Laisvosios Europos radijo portale rferl.org publikuotame straipsnyje rašo žurnalistas Robertas Coalsonas.

AFP/Scanpix nuotr.