Popiežius savo kalėdiniame sveikinime ragina nutraukti kovą Sirijoje

Popiežius Pranciškus savo tradiciniame kalėdiniame sveikinime kvietė pasaulį laikytis taikos, ragino nutraukti karą Sirijoje, užjausdamas terorizmo aukas.

Kai visoje Europoje sustiprintas saugumas po pirmadienį Berlyno Kalėdų mugėje įvykdyto išpuolio, nusinešusio 12 gyvybių, 1,2 milijardo katalikų vadovas pasakė, kad viliasi „taikos tiems, kurie neteko savo brangaus artimo dėl žiaurių terorizmo aktų“.

Kreipdamasis į dešimtis tūkstančių tikinčiųjų, susirinkusių Vatikane išklausyti jau ketvirto kreipimosi „Urbi et Orbi“ (Miestui ir pasauliui), Pranciškus pasakė, kad „jau gerokai per daug pralieta kraujo“ Sirijoje per beveik šešerius metus karo.

„Atėjo laikas visam laikui sudėti ginklus, ir tarptautinė bendruomenė turėtų aktyviai siekti suderėto sprendimo“, – pontifikas sakė iš Šv. Petro bazilikos balkono aikštėje susirinkusiems žmonėms.

Pranciškus savo kalėdiniame sveikinime taip pat išreiškė viltį, kad izraeliečiai ir palestiniečiai „įgis drąsos ir ryžto parašyti naują istorijos puslapį, kuriame neapykantą ir kerštą pakeis valia kurti bendrą ateitį, paremtą tarpusavio supratimu ir harmonija“, – sakė jis.

Popiežius palinkėjo taikos Irakui, Libijai ir Jemenui, „kur žmonės kenčia karą ir terorizmo žiaurumą“, ir išreiškė viltį, kad baigsis konfliktai Afrikoje, taip pat ir Nigerijoje ir Pietų Sudane,

„Linkiu ramybės moterims ir vyrams Šventojoje Žemėje – žemėje, kurią pasirinko ir mylėjo Dievas“, – susirinkusiai miniai sakė pontifikas.