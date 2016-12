Sirijos kariuomenei išlaisvinus Alepą, į jo gatves grįžta civiliai

Sirijos kariai penktadienį patvirtino, kad visiškai išlaisvino nuo sukilėlių antrąjį pagal dydį Sirijos miestą Alepą, tad jo gyventojai nedrąsiai pradeda grįžti į savo namus.

Ketvirtadienį, vos tik buvo pranešta, kad išvyko paskutinis konvojus su sukilėliais ir civiliais, Sirijos kariuomenė paskelbė perėmusi anksčiau sukilėlių kontroliuotą rytų Alepo teritoriją.



Šio miesto užėmimas yra didžiausia Damasko režimo pajėgų pergalė jau beveik šešerius metus nesiliaujančiame pilietiniame kare. Pagrindinė prezidento Basharo al Assado sąjungininkė Rusija pavadino šią pergalę „labai svarbiu“ žingsniu.



Nepaisydami šalčio, karo nuniokoto miesto gyventojai grįžo į keletą metų nematytus gimtuosius rajonus, virtusius fronto linijomis.



Naujienų agentūros AFP korespondentas pasakojo matęs paltais vilkinčių civilių, per šaltį einančių apžiūrėti savo namų, kai kurie iš jų tempė vežimėlius su savo daiktais.



„Atėjau pažiūrėti į savo namą, kurio nemačiau penkerius metus, – sakė gyventojas Khaledas al Masri. – Tikrai tikiuosi, kad mano namai nebuvo baisiai suniokoti.“



Evakuacijos operacija užbaigė daugiau kaip ketverius metus trukusią įnirtingą kovą Alepo viduje: rytinę miesto dalį kontroliavo sukilėliai, o vakarinę – vyriausybės pajėgos.



Opozicijos pajėgos tebekontroliuoja kelias teritorijas Alepo vakaruose. Penktadienį mažiausiai vienas civilis žuvo nuo pirmą kartą po pralaimėjimo vyriausybės kariuomenei sukilėlių paleistos raketos, nurodė stebėsenos organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).



„Nieko neliko“



Be to, buvo sužeisti aštuoni asmenys per apšaudymą Hamdanijės rajone, pranešė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi SOHR. Tuo tarpu valstybinė naujienų agentūra SANA pranešė apie tris žuvusiuosius.



Evakuacijos susitarimui tarpininkavo sukilėlių rėmėja Turkija bei režimo šalininkė Rusija. Pastaroji nurodė sieksianti, kad kovos baigtųsi visoje Sirijoje.



„Alepo išvadavimas nuo radikalų yra labai svarbus situacijos Sirijoje normalizavimui ir, tikiuosi, visam regionui“, – sakė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.



„Reikia padaryti viską, kad visoje Sirijos teritorijoje būtų sustabdytos kovos, – sakė V. Putinas. – Bet kokiu atveju, mes to sieksime.“



Kremlius taip pat pranešė, kad Rusijos prezidentas pasirašė įsaką išplėsti Sirijos uostamiestyje Tartuse veikiančią Rusijos karinio jūrų laivyno bazę.



Penktadienio rytą vyriausybės kovotojai atvyko į Ansario ir Mašhado rajonus, kuriuose nėra buvę nuo 2012 metų vidurio.



Jie ieškojo savadarbių sprogstamųjų įtaisų ir minų, tvarkė pastatus, tikėdamiesi civilių sugrįžimo, nurodė SOHR.



Smarkiai suniokotame Bustan Kasro rajone, esančiame netoli senamiesčio, nuolaužas nuo gatvių valė nedideli buldozeriai.



Kariuomenei žygiuojant Mijasaro rajonu, 42 metų Umm Abdo sakė radusi savo buvusius namus, tačiau jie esą sugriauti.



„Nieko nebeliko... bet namus galima atstatyti“, – sakė ji.



Sirijos karas pavertė Alepą, kažkada buvusį šalies pramonės centru, pasauliniu pralieto kraujo ir pražūties simboliu.



„Saugumas sugrąžintas į Alepą, išvadavus šį miestą nuo terorizmo bei teroristų ir iš jo pasitraukus tiems, kurie ten buvo įsitvirtinę“, – rašoma armijos ketvirtadienį išplatintame pareiškime.



Šventė vakarų Alepe



Žinią apie rytų Alepo susigrąžinimą vakarinės šio miesto dalies gyventojai sutiko itin džiugiai: jie skandavo šūkius, palaikančius B. al Assado režimą ir kėlė triukšmą automobilių garso signalais.



Apie Alepo išvadavimą buvo paskelbta netrukus po to, kai televizija pranešė, kad iš rytinės miesto dalies į vyriausybės pajėgų kontroliuojamą Ramuso rajoną išvyko paskutinis konvojus su sukilėliais ir civiliais.



Evakuacijos paskutinius etapus prižiūrėjo Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo pusmėnulio Komitetas. Šiuo žingsniu buvo užbaigta mėnesį trukusi vyriausybės pajėgų operacija dėl Alepo rytinės dalies.



Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas nurodė, kad per evakuacijos operaciją iš paskutinės sukilėlių kontroliuotos miesto teritorijos autobusais buvo išvežta apie 35 000 žmonių.



Dar 1 200 žmonių buvo evakuota iš šiitiškų Fuajos ir Kafrajos. Šie kaimai Sirijos šiaurės vakaruose buvo apsupti sukilėlių.



Susitarimas dėl evakuacijos buvo esminis viso karo, sukėlusio didžiulę humanitarinę ir pabėgėlių krizę, momentas.



Nuo 2011 metų kovo, kai Sirijoje prasidėjo pilietinis karas, jau žuvo daugiau kaip 310 tūkst. žmonių, be to daugiau kaip pusė visų šalies gyventojų buvo priversti palikti savo namus.



Alepo išlaisvinimas yra ne tik didelis strateginis B. al Assado laimėjimas; jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kokį vaidmenį turėjo Rusija, Iranas ir Turkija, šią savaitę susitarusios dėl naujų taikos derybų organizavimo bei paliaubų pratęsimo.



Derybos dėl taikos Sirijoje jau keliskart buvo žlugusios, tačiau Jungtinių Tautų taikos pasiuntinys Sirijai Staffanas de Mistura pareiškė besitikintis, kad jos bus atnaujintos Ženevoje vasarį.