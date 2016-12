Lėktuvo Maltoje užgrobėjai pasidavė

Libijos avialinijų keleivis lėktuvas su 118 žmonių (111 keleivų ir 7 įgulos nariai) nusileido Maltoje po to, kai buvo užgrobtas. Vėliau užgrobėjai sutiko paleisti visus keleivius. Kaip praneša Turkijos naujienų agentūra, Libijos oro linijų direktorius Abu Bakras Alfortahas sakė, kad užgrobėjai pasiprašė politinio prieglobsčio Maltoje. Galiausiai užgrobėjai pasidavė ir buvo suimti.

Iš lėktuvo išėjo paskutiniai įgulos nariai ir patys užgrobėjai. Jie pasidavė ir buvo suimti.

Hijackers surrendered, searched and taken in custody. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Dalis įgulos ir du užgrobėjai – vis dar lėktuve:

Potentially 2 hijackers and some crew members still on board aircraft. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Maltos premjeras pranešė, kad paleisti visi keleiviai ir paleidžiama įgula.

Crew members being released. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Paleidžiami paskutiniai likę 44 įkaitai:

Further 44 passengers being released. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Maltos premjeras pranešė, kad išlaisvinti jau 65 žmonės.

65 passengers released so far. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Paleidžiama ir antroji 25 žmonių grupė.

Release of second group of 25 passengers underway. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Pirmoji grupė, kurią sudaro moterys ir vaikai, jau paleisti iš lėktuvo, pranešė Maltos ministras pirmininkas.

First 25 passengers released. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

First group of passengers, consisting of women and children, being released now. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Užgrobtas lėktuvas turėjo atlikti vidinį skrydį, bet nusileido Maltoje. Valstybinės įmonės „Afriqiyah Airways“ lėktuvas A320 penktadienį skrido iš Sebhos į Tripolį, skelbia „Times of Malta“.

It has been established that #Afriqiyah flight has 111 passengers on board. 82 males, 28 females, 1 infant. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Pasak Maltos premjero, lėktuve buvo 82 vyrai, 28 moterys ir 1 kūdikis.

Du asmenys buvo užgrobę orlaivį, esą grasino jį susprogdinti. Buvo nurodoma, kad lėktuve buvo rankinių granatų. Maltos saugumo pajėgos atvyko į įvykio vietą, lėktuvą per atstumą byvo apsupę kariai.

Malta authorities are dealing with the "potential hijack" of a Libyan plane; 118 people are believed to be on board https://t.co/X9NEBpGub5 pic.twitter.com/kxWIkEz6jx — CNN (@CNN) December 23, 2016

Lėktuvą užėmęs asmuo teigė esantis nuversto diktatoriaus Muammaro Gaddafi šalininkas. Asmuo tikino, kad paleis keleivius, jei bus įvykdyti jo reikalavimai, viešai reikalavimai nebuvo įvardyti.

Dėl incidento visi skrydžiai Maltoje laikinai sustabdyti arba nukreipti.

Kaip skelbia „Reuters“, pilotas bandė nusileisti Libijoje, bet užgribėjai to neleido. „Afriqiyah Airways“ lkėtuvas iš Sebhos pakilo 10:10 val. ryte vietos laiku, o Tripolyje turėjo nusileisti 11:20 val.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

This is the plane which has landed in Malta due to a hijack situation 'with 118 people on board' https://t.co/QLh7aHkMFn pic.twitter.com/pPT2GZeA8t — Daily Mail Online (@MailOnline) December 23, 2016

Maltos opozicijos lyderis tinkle „Twitter“ pareiškė, kad stebi įvykį su dideliu susirūpinimu.

Following news of plane hijacking with grave concern. My full cooperation to Govt to protect #Malta security and the safety of passengers. — Simon Busuttil (@SimonBusuttil) December 23, 2016

Žiniasklaida skelbia, kad Libijos susisiekimo ministras derėjosi su užgrobėjais.