D. Trumpas ragina didinti JAV branduolinius pajėgumus

D. Trumpas savo pareiškimą paskelbė „Twitter“, nepateikdamas detalių ir konteksto, kitą dieną po susitikimo su Pentagono aukščiausio rango pareigūnų grupe ir netrukus po V.Putino paraginimo Rusijai stiprinti savo branduolinius pajėgumus.

„Jungtinės Valstijos privalo labai stiprinti ir plėsti savo branduolinius pajėgumus, iki to laiko, kai pasaulis ateis į protą dėl branduolinių ginklų“, – „Twitter“ parašė D. Trumpas.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes