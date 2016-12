Berlyne sulaikytas įtariamasis paleistas į laisvę

Pirmadienį vakare didžiulis sunkvežimis dideliu greičiu įlėkė į pačiame Berlyno centre Breitscheidenplatz esantį Kalėdų turgų – policija patvirtino, kad 12 žmonių žuvo, o 48 buvo sužeisti. Nors pirma pranešta, kad sunkvežimį vairavo policijos suimtas pakistanietis, tačiau vėliau pareigūnai tuo suabejojo ir teigia, kad tikrasis išpuolio vykdytojas yra laisvėje. Tiek Vokietijos kanclerė, tiek vidaus reikalų ministras teigė, kad tai teroro ataka.

Papildyta 21:45 val. „Islamo valstybė“ (IS) prisiėmė atsakomybę

Grupuotė „Islamo valstybė“ prisiėmė atsakomybę už įvykdytą teroro išpuolį Berlyne, per kurį žuvo 12 žmonių. Per savo naujienų agentūrą „Amaq“ grupuotė išplatino pareiškimą, kuriame skelbia, kad ataką organizavo „Islamo valstybės karys“, skelbia „Independent“.

Kol kas nėra aiškus ryšys tarp užpuoliko ir grupuotės, nes pastaroji praeityje prisiimdavo atsakomybę ir už „vienišų vilkų“ rengtus išpuolius.

Papildyta 20:23 val. Po teroro akto Berlyne sulaikytas sunkvežimio vairuotojas pakistanietis paleidžiamas.

„Reuters“ praneša, kad pirmadienio vakare sulaikytas pakistanietis, kuris, kaip buvo įtariama, vairavo sunkvežimį, įsirėžusį į kalėdinę mugę Berlyne, yra paleistas, nes policijai neužteko įrodymų apkaltinti jį dėl šios atakos.

Papildyta 18:39 val. Kanclerė Angela Merkel ir kiti aukšto rango Vokietijos pareigūnai antradienį padėjo baltų rožių pirmadienį vakare buvusio kruvino išpuolio vietoje Berlyne.

Kartu su vidaus reikalų ministru Thomu de Maiziere`u, užsienio reikalų ministru Franku-Walteriu Steinmeieriu ir Berlyno meru Michaeliu Muelleriu A. Merkel atvyko į aikštę šalia Kaizerio Vilhelmo Atminimo bažnyčios Berlyno centre.

Atvykusieji pasikalbėjo su mugėje budinčiais policijos pareigūnais ir pasirašė užuojautų knygoje bažnyčioje.

Papildyta 18:30 val. Atpažintas sunkvežimyje nušautas žmogus Krovinių gabenimo įmonės, kuriai priklausė sunkvežimis, savininkas Arielis Zurawskis patvirtino, kad sunkvežimyje rastas nušautas žmogus - jo pusbrolis 37 metų Lukaszas Urbanas.

Papildyta 17:30 val. Išpuolio Berlyno mugėje įtariamųjų gali būti daugiau, spėja pareigūnai

Vokietijos Federalinės kriminalinės policijos vadovas Holgeris Muenchas sako negalįs atmesti galimybės, kad išpuolio sunkvežimiu Berlyno kalėdinėje mugėje įtariamųjų gali būti ne vienas, ir jie gal tebėra laisvėje.

H. Muenchas antradienį sakė žurnalistams, kad pareigūnai dar nėra tikri, jog suimtas įtariamasis tikrai yra vairuotojas, nukreipęs sunkvežimį į minią Berlyno kalėdinėje mugėje. Kol kas dar nerastas ginklas, kuriuo buvo nušautas to sunkvežimio keleivis, nežinoma, kiek žmonių buvo susiję su šia teroro ataka.

Dėl šių priežasčių jis sako, „suprantama, mes esame itin budrūs ir tiriame visomis kryptimis“.

Papildyta 16.20 val. Paskelbta Lenkijos piliečio, kuris buvo nušautas, o jo vairuojamas sunkvežimis – tikriausiai pagrobtas, nuotrauka.

UPDATE: First photo of the Polish truck driver that was shot dead by the Terrorist before the truck ramming attack in Berlin yesterday pic.twitter.com/SeeF4nLR0m — News_Executive (@News_Executive) December 20, 2016

Papildyta 15.50 val. Vokietijoje specialiosios pajėgos apieškojo oro uosto angarą

Vokiečių transliuotojas N24 praneša apie specialiąsias pajėgas, apieškojusias angarą, esantį Berlyno Tempelhof oro uoste. Remiantis pateikiama informacija, specialiosios pajėgos gavo svarbios informacijos, susijusios su siaubingais praėjusios dienos vakaro įvykiais, todėl ir atlieka šiuos veiksmus.

Pareigūnai tęsia darbus Breitscheidplatz teritorijoje. Priekinės sunkvežimio dalies nuotraukos, darytos dienos šviesoje, atskleidžia padarytos žalos mastą. Pro sumaitotą transporto priemonės langą matyti mugės prekystaliai ir kalėdinės eglutės.

Papildyta 15.18 val. Vokietijos policija: mes suėmėme ne tą vyrą

Vokietijos policijos pareigūnai teigia, kad suimtas įtariamasis pakistanietis yra ne tas vyras, kuris įvykdė ataką ir tikrasis įtariamasis vis dar gali būti laisvėje ir yra labai pavojingas bei ginkluotas.

Tokią informaciją paskelbė Vokietijos žiniasklaidos portalas welt.de. Berlyno policijos viršininkas patvirtino, kad nėra tikras, ar suimtasis asmuo tikrai buvo ataką įvykdžiusio sunkvežimio vairuotojas, skelbia „Guardian“.

Įtariamąjį įvardijo Vokietijos žiniasklaida

Dienraštis „Die Welt“ įtariamąjį įvardijo kaip 23 metų Navedą B. iš Pakistano, teigiama, kad jis gimė 1993 m. sausio 1 d. „Die Welt“ teigia, kad įtariamasis galėjo glaustis pabėgėlių prieglaudoje, o į šalį atvyko vasarį.

Vairuotojas pareigūnams žinomas dėl smulkių nusikaltimų.

Dėl šio išpuolio Paryžiaus ir kitų didžiųjų Europos miestų saugumo tarnybos nusprendė skubiai sustiprinti kalėdinių mugių ir kitų panašių objektų apsaugą.

Papildyta 15.00 val. A. Merkel: tai buvo teroristinė ataka

Kanclerė Angela Merkel teigia, kad tai buvo teroristinė ataka.

„Pagal tai, ką žinome, turime manyti, kad tai buvo teroristinė ataka (...) Žinau, kad mums bus ypač sunku iškęsti, jei bus patvirtinta, kad žmogus, įvykdęs šią ataką, siekė apsaugos ir prieglobsčio Vokietijoje“, – žurnalistams sakė A. Merkel, kuri vilkėjo juodai ir aiškiai jaudinosi.

Pasak kanclerės, jeigu bus patvirtinta, kad įtariamasis, kuris buvo sulaikytas, yra prieglobsčio prašytojas, bus „ypač bjauru – dėl daugelio, daugelio vokiečių, kurie kasdien padeda pabėgėliams“.

Ji pridūrė, kad tai taip pat būtų atstumiama dėl „daugelio žmonių, kuriems kasdien reikia mūsų apsaugos ir kurie siekia integruotis“ Vokietijoje.

Pasak A. Merkel, ją asmeniškai „pašiurpino, sukrėtė ir labai nuliūdino“ ši ataka. Ji ketina vėliau antradienį nuvykti į atakos vietą drauge su Th. de Maiziere`u ir Berlyno meru Michaeliu Muelleriu.

Kanclerė pažadėjo, kad Vokietijos pareigūnai išsiaiškins ataką ir jos kaltininkus „nubaus visa įstatymo jėga“.

Apie tai, kad nelaimė buvo suplanuotas teroro aktas, kiek anksčiau antradienį kalbėjo Vokietijos vidaus reikalų ministras Thomas de Maiziere.

Jis pabrėžė, kad „nėra jokios abejonės“, kad tai yra teroro ataka.

Jis patvirtino, kad įtariamasis kilęs iš Pakistano, taip pat jis teigė, kad iš 48 sužeistų žmonių 18 būklė yra labai sunki.

Vokietijos vidaus reikalų ministras taip pat pažymėjo, kad įtariamasis saugumo pareigūnų nebuvo įtrauktas į pavojingų sąrašą. Jo paraiška dėl pabėgėlio statuso dar tik buvo nagrinėjama.

Apie nukentėjusius lietuvius informacijos nėra

Užsienio reikalų ministerija neturi duomenų, kad šio tragiško įvykio Berlyne metu būtų nukentėję Lietuvos Respublikos piliečiai.

Lietuvos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje susisiekė ir palaiko ryšį su kompetentingomis šalies institucijomis.

Po 12-a gyvybių nusinešusio išpuolio premjeras Saulius Skvernelis sako, kad Lietuvoje jokių signalų apie padidėjusią terorizmo grėsmę nėra. S. Skvernelis taip pat pabrėžia, kad kitų metų biudžete, palyginti su buvusios vyriausybės parengtu variantu, didinamas finansavimas Valstybės saugumo departamentui.

Reaguodamos į Berlyne įvykusią nelaimę, telekomunikacijų bendrovės skelbia, kad „Tele2“, „Teo“ ir „Omnitel“, „Pildyk“, „Bitė“, „Labas“ klientams mobiliojo ir fiksuotojo ryšio skambučiai bei SMS į Vokietiją ir tinklo mobiliojo ryšio skambučiai ir SMS iš Vokietijos į Lietuvą nuo gruodžio 19 d. 22 val. iki gruodžio 21 d. 22 val. yra neapmokestinami.

Pareiškė užuojautą

Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir Lietuvos žmonių vardu pareiškė nuoširdžią užuojautą Vokietijos Federacinės Respublikos prezidentui Joachimui Gauckui dėl prieš nekaltus žmones nukreipto brutalaus išpuolio Berlyne.

Prezidentės teigimu, šis šventes visiems Vokietijos žmonėms užtemdęs aktas negali būti niekaip pateisintas. Šalies vadovė pabrėžė, kad Lietuva griežtai smerkia šį teroro išpuolį ir reiškia solidarumą su Vokietijos tauta.

Prezidentė palinkėjo didžiausios stiprybės aukų šeimoms ir artimiesiems, susitelkimo ir vienybės Berlyno ir visos Vokietijos žmonėms, rašoma prezidentūros pranešime spaudai.

Premjeras Saulius Skvernelis „Facebook“ pareiškė užuojautą ne tik Berlyno gyventojams.

„Šiandienos išpuoliai tiek Berlyne, tiek Ankaroje yra tiesiog apgailėtinos neapykantos ir silpnumo apraiškos. Tokie nusikaltimai negali būti pateisinami karo nusikaltimais, įvykdytais Alepe ar kitais motyvais. Kraujas negali būti nuplaunamas krauju, o kerštas nė vienos visuomenės ar grupės žmonių niekur nenuvedė.

Privalome būti budrūs – kur bebūtume.

Galiu užtikrinti, kad vyriausybė rado galimybių stiprinti mūsų gynybinius bei žvalgybinius pajėgumus, o artimiausiu metu sustiprinsime ir į Vyriausybės lygmenį pakelsime krizių suvaldymą.

Šiandien mintimis esu su sužeistaisiais Berlyno centre ir nuoširdžiai užjaučiu Vokietijos bei Rusijos Federacijos žmones“.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius taip pat pareiškė užuojautą dėl tragiško išpuolio Berlyne. Anot L. Linkevičiaus, Vokietija yra viena svarbiausių Lietuvos partnerių ir „mes solidarizuojamės su Vokietija kovoje su terorizmu ir bet kokiomis neapykantos apraiškomis“.

Horrified by heinous attack at #Berlin Christmas mkt. LT stands w/ #Germany in fighting terrorism & all forms of violence, @GermanyDiplo — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) December 19, 2016

Sunkvežimis veikiausiai buvo užgrobtas

Oficialiai patvirtinta, kad žuvęs keleivis buvo lenkas, iš kurio sunkvežimis veikiausiai buvo užgrobtas. Kol kas įvykis vadinamas tyčiniu išpuoliu.

Policija Twitteryje pranešė, kad kalėdinės mugės metu į žmonių minią įvažiavusio sunkvežimio vairuotojas buvo sulaikytas, o šalia jo sėdėjęs keleivis mirė nuo sužalojimų.

Sunkvežimis registruotas Lenkijoje

Sunkvežimyje su lenkiškais numeriais (sunkvežimis registruotas Lenkijoje, Gdansko mieste) sėdėjo du vyrai, iš jų vienas žuvo avarijos metu, kitam pavyko pabėgti, bet nepraėjus nei valandai po įvykio Berlyno policija pranešė jį sulaikiusi. Berlyno policijos atstovas Winfriedas Wenzelis sakė, kad įtariamas sunkvežimio vairuotojas buvo sulaikytas apie 2 km nuo išpuolio vietos, netoli Berlyno Pergalės kolonos ir šiuo metu yra apklausiamas.

Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Joanna Wajda teigė, kad lenkai palaikė ryšį su Vokietijos policija.

Kompanijos, kuriai priklauso į minią įsirėžęs sunkvežimis, savininkas Ariel Zurawski teigė, kad teroro akto jo vairuotojas įvykdyti negalėjo: „Manau, kad sunkvežimis buvo pavogtas, gal jie kažką padarė vairuotojui. Tai tikrai ne jo darbas. Galiu už jį laiduoti, jis mano pusbrolis.“ A. Zurawski sakė, kad su vairuotoju paskutinį kartą kalbėjo vidurdienį, o krovinį jis turėjo iškrauti tik kitą dieną. Pranešama, kad kelios valandos iki išpuolio vairuotojo žmona negalėjo jam prisiskambinti. Sunkvežimis grįžo iš Italijos.

Nežinomi motyvai

Pasak liudininkų, sunkvežimis, įvažiavęs į minią buvo išjungtomis lempomis, kas sustiprina teroristinio įvykio tikimybę. Policijos atstovai patvirtino, kad nebuvo ir stabdymo žymių. Pasak kito liudininko, jis matęs kaip iš sunkvežimio iššoko kauke prisidengęs vyras. Policija kol kas neatskleidžia vairuotojo tapatybės. Dar vienas liudininkas teigia, kad iškart po įvykio tarp žmonių panikos nebuvo, žmonės gulėsi ant žemės, prisidengę galvą. Pareigūnų teigimu, kai kurie sužeisti sunkiai ir tikėtina, kad žuvusių skaičius iki ryto išaugs.

Liudininkai praneša, kad policija atvyko per kelias minutes ir veikė operatyviai. Didelės panikos minioje nebuvo, žmonės iš pradžių nesuprato, kas vyksta, o ir lankytojų mugėje pirmadienio vakarą nebuvo labai daug. Pradžioje buvo galvojama, kad tai tiesiog klaiki avarija.

LRT RADIJO bendradarbė Berlyne Vida Kaluca, sakė: „Negarantuojama, kad tai teroro išpuolis. Policija dar svarsto, kad tai gali būti ir nelaimingas atsitikimas. Pranešama, kad vienas – žuvęs vyras – žuvo nuo avarijos pasekmių, o kitas pabėgo. Vilkikas turėjo lenkiškus numerius, bet neaišku, kiek tame tiesos, ir ar tie numeriai tikri.“

Berlyno meras Michaelis Miuleris atvykęs į įvykio vietą patvirtino, kad visos specialiosios tarnybos dirba pilnu pajėgumu ir tikisi, kad greitai galės paaiškinti žmonėms, kas iš tiesų įvyko.

Breitscheidplatz yra pačiame Berlyno centre, tai buvusio Vakarų Berlyno centras, gausiai lankomas turistų, o Kaizerio Vilhelmo atminimo bažnyčios nudaužtas bokštas yra senai tapęs laisvos Europos simboliu. Kalėdų mugė šioje vietoje labiau mėgiama turistų, nei vietinių.

Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose matyti sulaužyti prekystaliai, nušluotos prekybos palapinės. Sužeisti žmonės guli ant žemės.

„Berliner Morgenpost“ reporteris Berlyne teigė, kad įvykio vietoje tiesiog siaubinga.

Įtariamas ISIS prisidėjimas

„New York Post“ skelbia, kad už šios nelaimės slypi „Islamo valstybė“. Esą socialiniame tinkle „Twitter“ buvo paskelbta, kad ši teroristinė organizacija jau prisiėmė atsakomybę už šį įvykį. Vis dėlto tai dar kol kas nėra patvirtinta.

Kanclerė gedi žuvusiųjų

Vokietijos kanclerė Angela Merkel gedi žuvusiųjų, kai pirmadienį į Kalėdų mugę Berlyno centre įsirėžus sunkvežimiui žuvo mažiausiai devyni žmonės, pranešė jos atstovas.

„Gedime žuvusiųjų ir tikimės, kad sužeistieji gali būti išgelbėti“, – „Twitter“ parašė jos atstovas Steffenas Seibertas.

First pictures coming from the Christmas Market in #Berlin's Breitscheidplatz pic.twitter.com/OBBSoiNkkv — Michael Horowitz (@michaelh992) December 19, 2016