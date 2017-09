R. Valatka. Veryga atpigino vaistus? Baikit, nemanau

Žmonės be reikalo permoka už vaistus, sako ministras Aurelijus Veryga, po pralaimėjimo alkašui 5 kilometrų distancijoje, trumpam sugrįžęs nuo kovos su vynu ir alumi prie medicinos reikalų. Ar pagaliau ledai pajudėjo? Gal tikrai vaistai ims ir atpigs?

Ministras tvirtina, kad vaistai pacientams tikrai atpigs, nes jau nuo spalio už kiekvieną vaistą reikės primokėti ne daugiau kaip po 3,93 euro. O valstybė dėl to taip pat sutaupysianti 2 mln. eurų.

Dar optimistiškesnis dėl naujosios vaistų kompensavimo tvarkos prieš kelis mėnesius buvo premjeras Saulius Skvernelis. Premjeras teigė, kad pacientai dėl to sutaupys 20 mln., o valstybė – 10 mln. eurų.

Ačiū valstiečių partijai ir Vyriausybei? Dėl pigesnių vaistų net didžiausiam kritikui nebūtų nuodėmė pašlovinti valdžią. Bet neskubėkime. Jau dabar aišku, kad dėl naujosios tvarkos apie 500 vaistų lietuviams taps faktiškai neprieinami, nes jie nebebus kompensuojami. Dėl to, kad viską dabar diktuos pigiausio rinkoje vaisto kaina.

Pigus dyzelinas, akcija dešrai, kai baigiasi jos vartojimo laikas, pigus automobilis ir pigūs džinsai gal ir neblogai, kai kišenėje vėjai švilpauja. Tačiau ar tinka žodis „pigiausias“, kai kalbame apie savo sveikatą ir gyvybę?

Taip, ligšiolinė tvarka turėjo nemažų trūkumų. Už daugybę vaistų Ligonių kasoms tekdavo labai daug mokėti, o pacientams – dar ir smarkiai primokėti. Bet vienas dalykas tikrai buvo neįkainojamas – vaistų pasirinkima buvo garantuotas.

Kad ir kokios kvailos ar nekompetentingos buvo ankstesnės Vyriausybės, jos vis dėlto suteikė mums teisę rinktis vaistus, įskaitant geriausius pasaulyje, primokant už juos skirtumą tarp valstybės kompensuojamos sumos ir visos vaisto kainos.

Skvernelio Vyriausybė ne vienu ir ne dviem atvejais atima iš dabartinių ir būsimų ligonių vieną didžiausių, jei ne patį didžiausią laisvės privalumą. Teisę rinktis. Vietoj netobulos konkurencijos valstiečių ir socialdemokratų Vyriausybė grįžo prie socialistinio reguliavimo.

Bet gal ir valstybė, ir pacientai sutaupys tiek pinigų, kad vien dėl to nuo užplūdusių laimės hormonų turėtume išvis nebesirgti?

Būtų smagu. Bet Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja Jūratė Šovienė ta proga yra sakiusi, kad valstybės biudžetas niekaip dėl to nesutaupys, nes bazinė vaistų kaina liko ta pati. Pacientų priemokos, tiesa, dirbtinai sumažėjo, bet ir dėl to džiaugtis per anksti. Nes po kurio laiko tai gali baigtis elementariu kai kurių vaistų deficitu.

O kaip visiems žinoma, ten, kur deficitas, ten ir milžiniškas kainų augimas. Be to, valdžia nė neskaičiuos išlaidų tų žmonių, kurie, nenorėdami pabloginti sveikatos, rinksis nekompensuojamą vaistą ir mokės už jį visą kainą. Statistika bus gražesnė, o tikrovė – šlykšti.

Šovienė sako, kad pažangios valstybės vaistų kainas mažina pasinaudodamos konkurencija. Skvernelio Vyriausybė konkurenciją bando pakeisti valstybiniu reguliavimu.

Veryga savo įsakymu kompensavimo sistemoje pakeista vaistų grupavimo tvarka. Vaistų grupės išskaidytos pagal vaistų formas. Ką tai reiškia?

Ogi tai, kad atskyrus, tarkim, ampules nuo tablečių, tabletes nuo miltelių ir pan., konkurencijos tarp vaistų daug kur neliko arba ta konkurencija sumažėjo.

Valstybinis reguliavimas išaugo, gydytojo galimybės padėti pacientui sumažėjo. Ką jau kalbėti apie sunkius ligonius, kuriems vien mintis, kad teks atsisakyti įprasto vaisto, gali sukelti pavojingą nervinį šoką.

Gal tai ir ne rusiška ruletė, bet klausimas, kiek Skvernelio ir Verygos žaidimai kainuos Lietuvai, kurioje ir taip žmonių skaičius mažėja štai jau 25-eri metai, vis dėlto kyla. Ir dėl ko visa tai?

Tik dėl to, kad Skvernelio Vyriausybė pati sau pasikeltų uodegą, aiškindama, kad tokia kaina sutaupė menamus porą milijonų eurų. Tūkstančių žmonių sveikatos ir gyvybių sąskaita taupanti Vyriausybė su sveikuoliu besiskelbiančiu sveikatos apsaugos ministru skamba kažkaip net labai nesveikai.

Rimvydo Valatkos komentaras skambėjo per LRT RADIJĄ.