M. Drunga. Kad nebūtų karo

Per Kūčias ir Kalėdas lyg ir netinka kalbėti apie baisius dalykus, tačiau realybė nedingsta nė per šventes. Tik krikščionims Kalėdos sužiba viltimi tamsoje, nes jiems gimė Atpirkėjas, kuris dar prieš Velykas bus nukryžiuotas. Vis dėlto po to – Prisikėlimas, tad galutinis žodis vis tik teks palaimai, o ne skausmui.

V. Radžiūno (LRT) nuotr.