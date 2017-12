„Mokslo sriuba“: ar į Lietuvą pateks Astravo AE elektra?

Tikriausiai kai kurie esate girdėję apie vadinamąjį BRELL elektros žiedą. Jis jungia Lietuvą, Latviją, Estiją, Rusiją ir Baltarusiją. Ši sistema buvo sukurta po Antrojo pasaulinio karo kai kartu su kitomis Baltijos šalimis atsidūrėme Sovietų Sąjungos gniaužtuose. Inžinieriai taip suprojektavo tinklus, kad tapome bendro tinklo dalimi. Su Baltarusija, kurioje dabar, pavojingai arti Vilniaus, yra statoma Astravo atominė elektrinė, šiuo metu turime penkias elektros jungtis.

Kalbant apie Astravo elektrą, reikia atskirti komercinį elektros srautą nuo techninio. Kol esam žiede, techninis srautas bus.

„Žiedinis elektros srautas buvo ir bus. Jis bus per BRELL didįjį žiedą, bus ir maži žiedai, ir visai nesvarbu kokioje elektrinėje ta elektra yra pagaminta. Ar tai vėjo elektrinėje sugeneruoja tą žiedinį srautą, ar tai dujinėje, ar tai atominėje“, – sako energetikas Daivis Virbickas, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ generalinis direktorius.

„Mokslo sriuba“ nuotr.

Tačiau komercinis srautas yra kas kita. Lietuva elektrą perka per tarptautinę „Nord Pool“ prekybos biržą. Bet koks elektros importas, ar tai būtų iš Baltarusijos, ar Latvijos, ar kitų šalių, į Lietuvą gali patekti tik per šią biržą. Kitaip sakant, elektros pirkimas ir pinigų sumokėjimas už produktą yra įmanomas tik per biržą.

„Prekybos nebus, po to kai pradės veikti Baltarusijos atominė elektrinė. Nebus absoliučiai jokios elektros prekybos ant sienos Lietuva–Baltarusija. Kai kas įsivaizduoja, kaip mes čia atskirsim kuris elektronas atominis, kuris elektronas jau neatominis. Jokio atskyrimo nebus. Žiediniai srautai vaikščiojo ir vaikščios, iki sinchronizacijos, bet prekybos nebus“ – teigia specialistas.

