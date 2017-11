5 patarimai žiemą naudojantis išmaniaisiais įrenginiais

Sinoptikams prognozuojant jau netrukus mus pasieksiančius šaltesnius orus, vis dažniau ieškosime telefono kroviklio arba atsidursime keistose situacijose, kai 50 proc. baterijos likučio turėjęs telefonas, išėjus į lauką, staiga išsijungia, teigiama pranešime spaudai.

Kaip pastebi bendrovės „Bitė Lietuva“ ekspertai, tai ne vienintelė šaltų orų keliama problema – šiuo laikotarpiu dažniau girdima skundų dėl lėtai veikiančių įrenginių arba suskilusių ekranų. Norint to išvengti, ekspertai rekomenduoja atsižvelgti į penkias paprastas taisykles.

„Šaltosios dienos paprastai sukelia problemų ne tik automobilių savininkams, bet ir išmaniesiems telefonams. Pastarieji gana jautriai reaguoja į temperatūrų pokyčius, dėl kurių telefonai gali pradėti veikti lėčiau, greičiau išsikrauti ar, esant ekstremalioms situacijoms, visiškai sugesti. Gamintojai nerekomenduoja naudoti įrenginių itin šaltame ore, bet neturint kitos išeities reikia pasitelkti papildomas apsaugos priemones“, – sako „Bitės Profas“ Egidijus Adomkaitis ir dalijasi penkiais patarimais, kaip pasiruošti vėsesniems orams.

Pirmas patarimas: venkite didelių temperatūros skirtumų

„Žiemą susiduriame su gana dideliais temperatūros skirtumais. Jei ilgai laikėte telefoną lauke esant 20 laipsnių šalčiui ir grįžote į namus, kuriuose daugiau nei 20 laipsnių šilumos, nenustebkite, kad po tokio šoko telefonas kurį laiką veiks prasčiau. Geriau jį išjunkite, palaukite kol sušils ir tuomet naudokitės. Jokiu būdu telefono negalima šildyti plaukų džiovintuvu, padėti ant radiatoriaus ar kitaip sukelti dar didesnį šilumos pokytį. Po tokio eksperimento telefonas gali ir nebeįsijungti“, – pasakoja E. Adomkaitis.

Taip pat nerekomenduojama telefoną palikti per naktį mašinoje ar kitoje šaltoje vietoje. Jei nėra pasirinkimo, tuomet reikėtų jį išjungti: „Taip išvengsite galimų gedimų. Be to, rekomenduojame peržiūrėti prie telefono pridėtą vartotojo gidą, kuriame gamintojai įprastai nurodo rekomenduojamas aplinkos temperatūras, kurios nepakenks įrenginiui.“

Antras patarimas: telefoną laikykite arti savęs ne tik dėl saugumo

Ekspertas pastebi, kad telefoną pravartu laikyti arti savęs ne tik dėl saugumo: „Tai vėl susiję su dideliais temperatūros skirtumais. Laikydami telefoną džinsų ar vidinėse striukių kišenėse, šiek tiek kompensuosite šaltą orą, nes įrenginį šildysite natūralia žmogaus kūno temperatūra. Jei tokios galimybės nėra, įdėkite telefoną į pirštinę ar susukite į šaliką – tai neleis jam greitai atvėsti.“

Trečias patarimas: naudokite dėklus

„Atvėsus orams rankas nuo šalčio saugome pirštinėmis, o jos dažnai būna slidžios – pastebime, kad šaltuoju metų laiku klientai dažniau skundžiasi dėl suskilusių ekranų. Tokiose situacijose dėklai tampa nepamainomais pagalbininkais, bet žiemą jie atlieka dar vieną funkciją. Dėklai, dengiantys ne tik įrenginio nugarėlę, bet ir ekraną, kiek labiau apsaugo nuo šalčio. Nors tai atrodo ir smulkmena, keliais laipsniais aukštesnė temperatūra gali išgelbėti telefoną nuo gedimų“, – tikina specialistas.

Ketvirtas patarimas: turėkite išorinę bateriją

Pasak telefonų specialisto, šaltuoju metų laiku išmaniųjų telefonų naudotojai neturėtų tikėtis, kad jų baterijos laikas bus toks pat ilgas: „Atvėsus orams telefono baterija išsikraus kur kas dažniau. Kai kurie vartotojai pastebi, kad šiuo laikotarpiu nuo vieno įkrovimo ciklo per dieną pereina prie dviejų. Senesnių įrenginių savininkams šalti orai gali išvis apsunkinti gyvenimą – tik išėjus į lauką pakrautas telefonas gali tiesiog išsijungti. Todėl atvėsus orams visada rekomenduojame su savimi turėti išorinę bateriją, kuri bet kokiomis oro sąlygomis pasirūpins, kad telefonas neišsikrautų.“

Penktas patarimas: naudokite specialias pirštines

E. Adomkaitis rekomenduoja per šalčius naudotis specialiomis pirštinėmis: „Niekam ne paslaptis, kad išmanieji telefonai „nedraugauja“ su įprastomis pirštinėmis ir nereaguoja į paspaudimus jomis. Tam kad nereikėtų šalti rankų, žiemai rekomenduojame telefonų naudojimui pritaikytas pirštines – jų pirštų galiukai būna padengti tam tikra medžiaga, kurios prisilietimus išmanieji telefonai „supranta“. Be to, dažnai tokios pirštinės dar turi ir specialių dizaino elementų, kurie neleidžia telefonui išslysti iš rankų.“