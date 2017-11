Jau 255 lietuviai registravosi tapti kosmoso valstybės Asgardijos piliečiais

Beveik 145 tūkst. „piliečių“ turinčioje valstybėje norą gyventi pareiškė ir 255 lietuviai. Žinoma, tą padaryti nėra labai sunku – pakanka užpildyti formą ekrane ir jau būsite kandidatas, o po kandidatūros peržiūros veikiausiai tapsite ir „piliečiu“.

Asgardijos interneto puslapyje pakanka pateikti savo vardą, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, sutikti su „šalies“ konstitucija ir prašome – jau galite ir rinkti Asgardijos vadovus, ir patys įgysite teisę kandidatuoti į Asgardijos parlamentą bei teikti peticijas.

Įspėjame, kad Asgardija apmokamų darbo vietų dar nekuria ir pensijų bei pašalpų nemoka, tad finansinės naudos iš bandymo registruotis šios šalies piliečiu nereikėtų tikėtis, tačiau jeigu domina kosminės avantiūros, galite sudalyvauti šiame projekte.

Vienintelis nevirtualus turtas – palydovas

Kol kas vienintelė fizinė Asgardijos apraiška yra kosminis palydovas, kuris jau yra iškeltas į kosmosą – „Orbital ATK“ raketa „Antares“ su atsargomis Tarptautinei kosminei stočiai ir paleidimui paruoštais palydovais (taip pat – „Asgardia-1“) iš NASA Wallops kosminių skrydžių centro pakilo lapkričio 12 dieną.

Palydovų išleidimas į kosmosą numatytas po to, kai astronautai iš krovininės kapsulės „Cygnus“ iškraus jiems skirtą atsargų ir mokslinių eksperimentų krovinį bei sukraus į ją šiukšles. Krovimo darbai turėtų užtrukti apie tris savaites nuo kapsulės ir TKS susijungimo – lapkričio 14 d. Po to „Cygnus“ kapsulė kils į didesnį aukštį, kur išleis antrinį kapsulės krovinį – nanopalydovus, tarp kurių yra ir minėtasis Asgardijos ambasadorius kosmose. Po to kapsulė kris atgal į Žemę ir sudegs atmosferoje.

Palydove „Asgardia-1“ yra visas šio virtualios valstybės projekto pagrindas – tautos konstitucija, nacionaliniai simboliai ir 115 000 paleidimo metu registruotų piliečių duomenys.

Asgardijos steigėjas ir vadovas – turtingas Azerbaidžane gimęs Rusijos mokslininkas Igoris Ashurbeylis, atsiribojantis nuo politikos. Asgardijos interneto svetainėje teigiama, kad jis turtus susikrovė 1998 m. įkurdamas įmonę „Socium“, kuri iš mažos programavimo ir konsultavimo įmonės tapo milžinišku, 10 000 darbuotojų turinčiu tarptautiniu holdingu.