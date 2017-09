Atnaujinta „iOS 11“: prastos naujienos „iPhone“ baterijoms

Po kelis mėnesius trukusio bandomosios versijos testavimo „Apple“ pagaliau pristatė plačiajai visuomenei „iOS 11“. Viena iš sensacijų, ko gero, derėtų laikyti tai, kad praėjus tik kiek daugiau nei minutei po „Apple iOS 11“ išleidimo, atnaujinta operacinė sistema jau veikė didesniame skaičiuje įrenginių nei naujausia „Android“ versija. Deja, žinios ne vien geros.

Nors ir nereikšminga, tai, žinoma, maloni aplinkybė. Kur kas svarbiau tai, kad operacinė sistema „iOS 11“ yra papildyta daugybe naujų funkcijų. Senosios gi kiek patobulintos. Į ją įtraukta ir klaidų pataisų bei kitų „iPhone“ ir „iPad“ įrenginių naudotojus pradžiuginsiančių priemonių. Su „iOS 11“ pasirodymu, deja, siejamos ne vien tokios žinios, rašo bgr.com.

Kasmet leidžiami programinės įrangos naujiniai kai kuriems naudotojams visada sukelia problemų. „iOS 11“ pasirodymas – jokia išimtis. Daugelis žmonių teigia, kad įdiegus naują versiją pastebimai sulėtėjo turimų „iPhone“ telefonų veikimas.

Vis dėlto tai ne vienintelis nepasitenkinimą sukėlęs nepatogumas. Visų pirma, nereikia pamiršti, kad vos tik „iPhone“ įrenginyje įdiegiamas bet kuris „iOS“ naujinys, neišskiriant nė „iOS 11“, telefonas ima lėčiau veikti, be to, bent iš pradžių greičiau išsenka jo akumuliatoriaus energija. Tokia veiksena tarsi iš anksto numatyta. Taip iš dalies yra dėl „Spotlight“ perindeksavimo ir kitų fone vykdomų procesų, be to, vargu ar paneigsite, kad įdiegę naują programinės įrangos versiją intensyviau naudojate telefoną, nes norite išsiaiškinti visas papildomai įtrauktas priemones.

Taigi, gera žinia ta, kad paprastai sutrumpėjusi akumuliatoriaus naudojimo trukmė ilgainiui problemų nebekelia, nes tiesiog išlieka, kokia buvusi. Deja, „iOS 11“ atveju taip nutinka ne visada: kai kurių „iPhone“ modelių akumuliatoriai įdiegus naujinį iš tiesų išsenka greičiau ir grįžti į įprastas vėžias, atrodo, neketina.

Socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip „Twitter“ ir „Facebook“, galima be vargo rasti tūkstančius nusiskundimų dėl neefektyvios „iPhone“ akumuliatoriaus įkrovos po „iOS 11“ įdiegimo. Daugelis nepatenkintų telefonų naudotojų atnaujintą versiją įdiegė visiškai neseniai, todėl yra pagrindo manyti, kad po kurio laiko juos ištikusi problema išnyks. Tačiau kai kurie asmenys galutinę „iOS 11“ versiją naudoja nuo tada, kai „Apple“ išleido „iOS 11 GM“, o juk visų „iOS“ versijų „Gold Master“ variantas niekuo nesiskiria nuo galutinės versijos.

Sprendžiant iš nusiskundimų turinio, labiausiai per trumpu akumuliatoriaus veikimu nepatenkinti senesnių „iPhone“ modelių, pavyzdžiui, „iPhone 6s“ ir „iPhone 6s Plus“, turėtojai. Deja, „iPhone 7“ naudotojai taip pat sudaro nemažą būrį.

Ir vis dėlto – ar galima ką nors pasiūlyti į „iOS 11“ operacinę sistemą atnaujinusiems „Apple“ klientams, kad greičiau išsenkantis akumuliatorius taptų bent kiek mažesniu galvos skausmu? Visų prima, reikėtų sumažinti programėlių, kurios gali būti atnaujinamos fone, skaičių (pasirinkite „Settings“ > „General“ > „Background App Refresh“), taip pat programėlių, galinčių fone pasiekti buvimo vietos informaciją, skaičių (pasirinkite „Settings“ > „Privacy“ > „Location Services“). Jei atlikę šiuos veiksmus jokio pagerėjimo nepastebite, vienintelė išeitis, ko gero, – nustatyti mažo energijos naudojimo režimą „Low Power Mode“, o tada kantriai laukti būsimų „Apple“ naujinių, kurie, tikėtina, padės pašalinti pernelyg greitą akumuliatoriaus išsekimą lemiančias triktis.