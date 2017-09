JAV į kosmosą iš Kalifornijos iškėlė šnipinėjimo palydovą

JAV pareigūnai neatskleidžia, ką tas aparatas veiks, kokia bus jo orbita – toks slaptumas būdingas Nacionalinės žvalgybos tarnybos misijoms.

Praėjus trims minutėms nuo raketos starto, pranešta, kad visos sistemos veikia tinkamai.

Minimo palydovą į kosmosą iškėlimu rūpinosi bendra „Lockheed Martin“ ir „Boeing“ įmonė „United Launch Alliance“.

The #AtlasV w/ #NROL42 is in the 541 configuration: 5-m-diameter fairing, 4 solids, 1 Centaur engine. pic.twitter.com/ZrnsVdGcIi