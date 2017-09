Lietuvoje prasideda prekyba „iPhone 8“: paskelbtos kainos

Penktadienį Lietuvoje galima iš anksto įsigyti „iPhone 8“. Rugsėjo 22 d. pradedami išankstiniai jo užsakymai ir ne tik Lietuvoje.

Bendrovė „Bitė" paskelbė, kad naująjį „iPhone 8“ ar „iPhone 8 Plus“ siūloma įsigyti su neribotų pokalbių planais iš anksto ir 6 mėn. naršyti neribotai.



Jei įrenginys bus įsigyjamas iki rugsėjo 28 d. pabaigos, jis bus pristatomas nuo rugsėjo 29 d.



„iPhone 8" kaina mokant iš karto 819 eurų, o „iPhone 8 Plus” – 939 eurai.



„Telia“ paskelbė, kad „iPhone 8“ kainuos tiek pat – nuo 819 eurų, o „iPhone 8 Plus” nuo 939 eurų.



„Tele2“ paskelbė, kad „iPhone 8“ kainuos vienu euru pigiau – nuo 818 eurų, o „iPhone 8 Plus” nuo 938 eurų.



Šie telefonai yra dviejų tipų, vertinant jų atminties galimybes: 64 GB ir 256 GB.



Kuo ypatingi



„iPhone 8“ ir „8 Plus“ rėmeliai pagaminti iš tvirto aliuminio lydinio, naudojamo ir aviacijoje, o priekiai ir nugarėlės – iš paties atspariausio susibraižymams stiklo, kokį tik kada nors yra turėję

šie išmanieji telefonai.



Be to, įrenginių paviršiai padengti oleofobine danga, todėl nešvarumai nusivalo lengvai, o išmanieji daug ilgiau nepraranda savo žavesio.



Naujųjų „iPhone 8“ ir „8 Plus“ korpusai yra atsparūs vandeniui ir dulkėms. IP67 sertifikatas patvirtina, kad šiems išmaniesiems nebaisu, jei netyčia išsilies stiklinė vandens ar pradėtų lyti.



„iPhone 8“ ir „8 Plus“ baterijos kurtos taip, kad išlaikytų ir visą aktyvią dieną. Naujieji „Apple“ flagmanai palaiko greitąjį krovimą, todėl iki 50 proc. bateriją galima įkrauti per 30 minučių. Jie palaiko vieną iš populiariausių belaidžio krovimo standartų „Qi“. Todėl „iPhone 8“ ir „8 Plus“ galite krauti padėję ant belaidžio kroviklio.



Abu išmanieji turi ryškius, kontrastingus spalvas atkuriančius ekranus „Retina HD“. Be to, jie turi paspaudimo stiprumo technologiją „3D Touch“.



Išmanieji stebi aplinkos apšvietimo sąlygas ir priderina prie jų ekrano spalvų balansą.



„iPhone“ išmaniųjų kameros sufokusuoja norimą objektą, perteikia spalvų spektrą, turi natūralias spalvas išsaugančias blykstes.



„iPhone 8 Plus“ turi daugiau galimybių atveriančią 12 Mpix dvigubą kamerą. Ji leidžia optiškai bei skaitmeniniu būdu priartinti vaizdą iki 10 kartų, įamžinti meniškus portretus. Kamera sulieja foną, todėl fotografijoje išryškėja veidas. Įdiegta naujoji funkcija „Portrait Lighting“.



„iPhone 8“ ir „8 Plus“ turi įdiegtą patį procesorių „A11 Bionic“. Šis 6 branduolių procesorius pasižymi energijos paskirstymu, greitu veikimu. Pavyzdžiui, jis yra net 25 proc. greitesnis už „iPhone 7“ įdiegtą pirmtaką, ir 30 proc. geriau už jį apdoroja grafiką.