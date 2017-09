Mokėjimo planai – tik su mobiliuoju internetu

Didžiųjų mobiliojo ryšio operatorių siūlomi visi nauji mokėjimo planai – tik su interneto duomenimis. Tuo piktinasi neišmaniųjų telefonų turėtojai, kurių Lietuvoje, skaičiuojama, gali būti bent trečdalis visų mobiliųjų telefonų savininkų. Žmonės sako, kodėl jiems mokėti už tai, kuo niekada nesinaudos, o kito pasirinkimo nėra.

Bet pensininkei iš Vilniaus rajono žinutė iš mobiliojo ryšio operatoriaus nežada nei geriausio, nei patogiausio. Netrukus baigsis moters turima sutartis su bendrove, o pasiūlymas, kokį gavo, sako, anaiptol nenudžiuginęs. Ponia Nona savo neišmaniuoju telefonu tik skambina, kitiems reikalams yra kompiuteris. Bet mobiliojo ryšio operatorius esą primygtinai ragina pirkti ir šiek tiek interneto duomenų. Mėnesio išlaidos telefonui iškart padidėtų bent 3 eurais.

„Sako, tokio plano, kaip mano dabar turimas, jau nėra. Mano pigus. Pasakė, kad yra planas tik už 10 eurų su centais arba už 19 kartu su išmaniuoju telefonu ir internetu. Sakau, man nereikia interneto. Sako, na, Jūs gerai pagalvokite ir paskambinkite. Kitų planų, pigesnių, pas mus nėra“, – stebėjosi pensininkė iš Vilniaus rajono Nona Luskovič.

Svarstanti keisti operatorių pensininkė juokauja, kad brangiau imti iš tokių kaip ji, verslininkai nutarė išgirdę apie pensijos didėjimą.

Mokėjimo planų be interneto pasigenda ne vien pensininkai. Ukmergiškė ponia Sigita išmaniojo telefono sako atsisakiusi sąmoningai, nes jis surydavo daug laiko: naršymas, atsakinėjimas į laiškus ir taip visą dieną. Pasirašant naują sutartį su operatoriumi, esą teko pakovoti, kad nė cento neišleistų be reikalo.

„Sako, dabar pas mus planai yra tik su internetu. Nu, bet palaukit? Jeigu aš turiu telefoną, kuriuo nesinaudoju internetu ir nesinaudosiu ir mano kolegės taip pat turi tokius telefonus ir nesinaudoja internetu, tai kodėl aš turiu už jį mokėti? Mes ten pasišnekėjom, pasišnekėjom ir radom sprendimą – jie mums nuėmė internetą“, – pasakojo ukmergiškė Sigita Kriaučiūnienė.

Nors visos vilionės – naujienomis, „Spinter tyrimų“ duomenimis, neišmaniaisiais telefonais prieš 3 metus Lietuvoje naudojosi 61 proc. gyventojų. Dabar senųjų technologijų mėgėjų mažiau, bet vis dar svari dalis. Skaičiuojama, kad tarp „Bitės“ klientų tokių gali būti iki trečdalio, tarp „Telijos“ – dar daugiau. „Tele2“ savos statistikos aiškina neturinti.

Tačiau visi operatoriai pripažįsta: nepaisant vartotojų, kuriems telefone nereikia interneto, mokėjimo planai – tik su juo, o kaina dėl to padidėja nedaug arba gali ir visai nepadidėti. Tiesa, pokalbių trukmė tokiuose planuose ribota.

„Mes turėjome tuos pačius planus anksčiau be duomenų. Mes pastebėjome, kad yra problema, žmonės ateina ir sako, kad aš netyčia prisijungiau, sąskaita išaugo. Žmogus gali netyčia prisijungti prie mobiliojo interneto ir, jeigu jis neturės bent minimalios sumos, šiuo atveju 100 megabaitų jis gauna nemokamai, jam tiesiog tai daug brangiau kainuos. Mes to nenorim, todėl mes tiesiog atiduodam po 100 megabaitų. Ir mes iš to neuždirbam“, – atviravo „Tele2“ korporacinės komunikacijos direktorius Baltijos šalyse Andrius Baranauskas.

„Šiuo metu siūlomi mokėjimo planai turi bent nedidelę duomenų dalį, įskaičiuotą į mokėjimo planą. Jeigu tas mokėjimo planas net ir neturėtų duomenų, kaina iš esmės būtų panaši. Bet, kaip ir minėjau, net ir tie, jeigu galima taip pavadint, neišmanieji telefonai, jie taip pat jungiasi prie interneto, jiems taip pat duomenys gali būti reikalingi“, – sakė „Bitė Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir ryšių su visuomene vadovas Antanas Bubnelis.

„Dėl pačių žmonių poreikių. Mobilūs duomenys – tai buvo pastarųjų tarkim metų pagrindinė galbūt operatorių valiuta, ką žmonėms norėdavo pasiūlyt. Tai vis didėdavo duomenys, augdavo turinys, kurį galima naudotis. Natūralu, kad visi planai orientavosi būtent į šitą, kad kuo daugiau plano už mažesnę kainą, kuo geresnis ryšys, kuo geresnis tinklas. Tai ta tendencija buvo labai aiški“, – pasakojo „Telia Lietuva“ atstovas spaudai Audrius Stasiulaitis.

„Telia“ po skundų, kurių raštu ir žodžiu gauna ir Ryšių reguliavimo tarnyba, ruošia mokėjimo planą be mobiliųjų duomenų. „Tele2“ ir „Bitė“ tokių nežada, kartoja – pačių vartotojų naudai. Esą geriau pratinti žmones prie technologijų, mokyti.

Tarp naujai perkamų telefonų bent 8 iš 10 – išmanieji.