Ukraina sustabdė mėginimą surengti antrą „Petya“ ataką

Ukrainos kibernetinės policijos specialieji agentai kartu su nacionalinio saugumo tarnybos (SBU) ir Kijevo prokuratūros pareigūnais antradienį užkirto mėginimą surengti antrą išpirkos reikalaujančio kompiuterinio viruso „Petya“ ataką, pranešė vidaus reikalų ministras Arsenas Avakovas.

„Planuota, kad atakos pikas bus 16 valandą (vietos ir Lietuvos laiku). Ataka prasidėjo 13 valandą. Iki 15 val. kibernetinė policija blokavo viruso siuntimą ir aktyvavimą informacinės sistemos „М.Е.Doc“ serveriuose“, – sakoma ministro „Facebook“ paskyroje paskelbtoje žinutėje.



Pasak A. Avakovo, teisėsaugos pareigūnams nedelsiant ėmusis veiksmų ataka buvo sustabdyta, konfiskuoti Ukrainoje populiarią apskaitos programinę įrangą „M.E.Doc“ sukūrusios bendrovės „Intellect Service“ serveriai.

Asociatyvinė Reuters/Scanpix nuotr.



Kompanijos biure buvo atliktos kratos ir paimta programinės bei kompiuterinės įrangos, kaip įtariama, naudotos platinant žalingas programas.



Nacionalinės policijos kovos su kibernetiniais nusikaltimais padalinys anksčiau paskelbė, kad „M.E.Doc“ buvo vienas iš pagrindinių kanalų, per kuriuos kompiuteriai būdavo užkrečiami virusu „Petya“. Per pirmąją šio viruso atakos bangą birželio 27 dieną nukentėjo per tūkstantį Ukrainos bendrovių ir bankų.



„Atkreipiame dėmesį, kad nekaltiname „M.E.Doc“ kompanijos, tik konstatuojame: išaiškinta faktų, kuriuos reikia nuodugniai patikrinti. Todėl kol bus tikrinama nerekomenduojame diegti (šios programos) naujinių“, – sakom birželio 28 dieną kibernetinės policijos tinklapyje paskelbtame pranešime.



Kibernetinės policijos atstovė Julia Kvitko nurodė, kad „M.E.Doc“ kūrėjai išsiuntė arba ruošėsi išsiųsti savo programinės įrangos naujinį, bet teisėsaugai pavyko užkirsti kelią tolesnei žalai.



„Mūsų ekspertai laiku tai sustabdė“, – pabrėžė ji.



Kibernetinės policijos vadovas pulkininkas Serhijus Demydiukas anksčiau sakė naujienų agentūrai AP, kad „M.E.Doc“ kūrėjai bus patraukti atsakomybėn, bet J. Kvitko teigė, kad niekas nebuvo suimtas.



Kol kas neaišku, kaip arba kodėl programišiai tebeturėjo prieigą prie „M.E.Doc“ serverių. „Intellect Service“ atsidūrė pareigūnų ir kibernetinio saugumo tyrėjų dėmesio centre, kai ji buvo įvardyta kaip pirminis „Petya“ atako taikinys. Ši kibernetinė ataka birželio pabaigoje taip pat sutrikdė kai kurių tarptautinių bendrovių sistemas, o Ukrainoje dėl šio puolimo sutriko bankomatų, degalinių ir bankų skyrių darbas.



„M.E.Doc“ kūrėjai savo ruožtu paneigė, kad jų programinės įrangos naujiniai buvo staigaus viruso išplitimo priežastis, ir teigė patys tapę kibernetinės atakos aukomis.



„Dėl to buvo laikinai blokuotas paslaugų teikimas, įskaitant apsikeitimo pirminiais dokumentais serverį. Šiuo metu aktyviai dedamos pastangos atkurti visų paslaugų teikimą“, – sakoma bendrovės pranešime.



SBU praeitą savaitgalį paskelbė, kad su pasaulio IT sistemoms smogusia naujausia masine išpirkos reikalaujančio viruso ataka yra susijusios Rusijos specialiosios tarnybos.



„Turimi duomenys, įskaitant gautus bendradarbiaujant su tarptautinėmis kovos su kompiuteriniais virusais bendrovėmis, rodo, kad tos pačios programišių grupės susijusios su atakomis, 2016 metų gruodį smogusiomis Ukrainos finansų sistemos, transporto ir energetikos objektas, naudojant (žalingas programas) „TeleBots“ ir „Blackenergy. Tai rodo, kad Rusijos Federacijos specialiosios tarnybos susijusios su šia ataka“, – sakoma praeitą šeštadienį paskelbtame SBU pranešime.



Agentūra nurodė, kad virusą paskleisti veikiausiai buvo suplanuota iš anksto. Ataka vyko keliais etapais Ukrainos nacionalinės šventės išvakarėse.



„Nors ši kibernetinė ataka sudaro įspūdį, kad naudojamas įprastas išpirkos reikalaujantis virusas, sukurtas pasipelnyti siekiančių piktadarių, bet iš tikrųjų šis virusas yra priedanga prieš Ukrainą nukreiptai didelio masto atakai. Apie tai byloja faktas, kad nėra realaus mechanizmo lėšoms pasisavinti – jo primityvumas tik patvirtina nuomonę, kad pasipelnymas nebuvo šios atakos tikslas“, – pabrėžė SBU.



Agentūros nuomone, ši ataka buvo sąmoningai surengta, siekiant destabilizuoti Ukrainos politiką ir visuomenę.



SBU taip pat atkreipia dėmesį į „užkrato nešėjo originalumą ir specifiškumą“, nes šis virusas yra specialiai pritaikytas paveikti sistemas, kuriose įdiegta Ukrainoje plačiai naudojama apskaitos programa.