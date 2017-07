Kinijoje ribos kompiuterinius žaidimus

Didžiausia Kinijos kompiuterinių žaidimų bendrovė „Tencent“ nusprendė apriboti populiariausio savo žaidimo internete laiką iki dviejų valandų per dieną. Sprendimą bendrovė priėmė po kritikos dėl priklausomybių skatinimo. Savo ruožtu Kinijos valdžia rengia įstatymą, uždrausiantį vaikams kompiuterinius žaidimus žaisti naktimis.

Kinija mano, kad priklausomybė nuo kompiuterinių žaidimų – kone didžiausia problema tarp vaikų. Šalyje jau rengiami įstatymai, uždrausiantys vaikams internete žaisti naktimis – nuo dvyliktos vakaro iki aštuntos ryto.

Riboti žaidimo laiką nusprendusi pramogų milžinė „Tencent“ pagal pajamas kompiuterinių žaidimų versle – pirma pasaulyje, o naujausias jos internetinis žaidimas „King of Glory“ jau atnešė beveik 900 mln. dolerių pajamų. Tačiau sulaukė ir daug kritikos dėl priklausomybių skatinimo, todėl „Tencent“ nuo šiol žaidimą leis žaisti tik dvi valandas per dieną. Jaunesniems nei dvylikos metų vaikams – valandą per dieną ir ne vėliau kaip devintą valandą vakaro.

Kinijos žiniasklaidoje – daug palaikančių ribojimus, todėl pernai Honkonge optimistiškai apie verslo plėtrą kalbėję žaidimų kūrėjai turės iš naujo apgalvoti strategiją.

