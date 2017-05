Įmones atakuoja naujas kenkėjas

Pranešama apie naują išpirkos reikalaujantį kenkėją, kuris šifruoja tai, ką „mato“. Trumpiniu WYSIWYE (What You See Is What You Encrypt – liet. šifruoji tai, ką matai) pavadintas virusas atakuoja tik iš anksto parinktus kompiuterius, perspėja antivirusinių programų „eScan“ kūrėjai.

Reuters/Scanpix nuotr.