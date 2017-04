Filipinuose atrasti didžiuliai sierabakterėmis mintantys laivagraužių šeimos moliuskai

Filipinuose atrasti didžiuliai į kirmėles panašūs juodi moliuskai, gyvenantys jūros dugno dumble ir priklausomi nuo nuodingomis dujomis mintančių bakterijų.

Šie gleivėti laivagraužių šeimos moliuskai gali išaugti iki 155 cm ilgio, nors sėsliai gyvena jūros dugno nuosėdose ir minta, regis, vien jų žiaunose įsikūrusių mikroorganizmų gyvybinės veiklos atliekomis.

„Buvome nustebę. Pirmą kartą matėme tokį didelį laivagraužį. Paprastai laivagraužiai būna degtuko ilgio ir balti“, – naujienų agentūrai AFP sakė filipiniečių jūrų biologė Julie Albano.

Nors primena kirmėles, laivagraužiai iš tikrųjų yra dvigeldžiai moliuskai, kaip, pavyzdžiui, midijos, ir turi trapią, dramblio durklus primenančią kriauklę.

Šie moliuskai, kurių lotyniškas pavadinimas yra Kuphus polythalamia, labai skiriasi nuo mažesnių laivagraužių, kurie po vandeniu graužiasi į medieną ir ją virškina, padedant bakterijoms.

Naująją rūšį studijavę mokslininkai nustatė, kad nors šie gyviai turi virškinimo sistemą, ji yra labai supaprastėjusi ir, regis, beveik nebereikalinga.

Užtat Kuphus polythalamia kliaujasi sierabakterėmis, gyvenančiomis moliuskų žiaunose. Šios bakterijos iš dumblo išsiskiriančias supuvusių kiaušinių kvapo vandenilio sulfido (sieros vandenilio) dujas naudoja kaip energijos šaltinį anglies dvideginiui maistingomis medžiagomis paversti.

Šis procesas šiek tiek panašus į augalų fotosintezę.

Mokslininkai pirmą kartą galėjo tyrinėti gyvus šios rūšies egzempliorius, rašoma straipsnyje, kurį šią savaitę publikavo amerikiečių mokslo žurnalas „Proceedings of the National Academy of Sciences“.

„Šią nepaprastą rūšį dar reikia nuodugniai aprašyti“, – sakoma straipsnyje.

Pasak J. Albano, šie didžiuliai laivagraužiai buvo surasti prie pietinės Sultan Kudarato provincijos pakrantės miesto Kalamansigo. Jų bakterijos dabar tyrinėjamos, tikintis jas panaudoti farmacijoje.

Nors keistos išvaizdos moliuskai yra naujiena tarptautiniam mokslui, vietos žmonės juos akivaizdžiai žino seniai, sakė J. Albano.

„Šie laivagraužiai valgomi, jų skonis kaip aštuonkojų, – sakė ji. – Vietos gyventojai juos valgo, jiems jie yra kaip afrodiziakas.“