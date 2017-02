NASA mokslininkai Meksikoje aptiko 60 tūkst. metų senumo mikroorganizmų

NASA mokslininkai vienoje Meksikos kasykloje aptiko gyvų mikroorganizmų, kurie kristalų viduje buvo įkalinti iki 60 tūkst. metų.

Atrodo, kad šie keisti senoviniai mikrobai, vykstant evoliucijai, prisitaikė išgyventi misdami sulfitais, manganu ir vario oksidu, savaitgalį mokslininkų bendradarbiavimą skatinančios ir mokslo laisvę ginančios nevyriausybinės organizacijos „American Association for the Advancement of Science“ (AAAS) konferencijoje paskelbė Penelope Boston iš NASA Astrobiologijos instituto.

„Tai sukelia didžiulių padarinių mūsų pastangoms suprasti mikrobinės gyvybės evoliucijos istoriją šioje planetoje“, – sakė ji.

Minimi mikroorganizmai buvo atrasti veikiančioje Naikos švino, cinko ir sidabro kasykloje Meksikos šiaurinėje Čihuahua valstijoje.

Kasykla garsėja didžiuliais kristalais; kurių kai kurių ilgis siekia 15 metrų.

Sužinojusi apie atradimą, dar nepaskelbtą jokiame moksliniame žurnale, P. Boston kelia prielaidą, kad ekstremalioms sąlygoms atsparių gyvų organizmų galėjo išlikti ir kitose mūsų Saulės sistemos planetose bei jų palydovuose.

Pasak jos, Naikos kristaluose buvo aptikta maždaug 100 įvairių tipų mikroorganizmų, daugiausia – bakterijų. Jie tuose kristaluose buvo įkalinti nuo 10 000 iki 60 000 metų.

90 proc. jų iki šiol nebuvo žinomi, pažymėjo P. Boston.

Šių nepaprastai ištvermingų mikroorganizmų atradimas yra netikėta sėkmė mokslininkams, bet taip pat kelia susirūpinimą astrobiologams, galvojantiems apie kosminių misijų metu surinktų pavyzdžių pargabenimą į Žemę.

Ekstremalios sąlygos, kuriomis išgyveno šie mikrobai, reiškia tikimybę, kad pavojingi nežemiški organizmai gali atsitiktinai pasiekti Žemę keliaudami ant kokio nors grįžtančio erdvėlaivio.

Astrobiologai taip pat nerimauja dėl pavojaus, kad Žemės organizmai per kosmines misijas gali užteršti kitas planetas, tokias kaip Marsas, kuriame jau pabuvojo keli JAV robotai.

NASA sterilizuoja savo erdvėlaivius ir įrangą, prieš paleisdami juos į kosmosą. Tačiau visuomet egzistuoja rizika, kad kokie nors itin atsparūs mikroorganizmai išliks.

„Kaip mums užtikrinti, kad per gyvybės paieškos misijas bus aptikta tikra Marso gyvybė ar apledėjusių dangaus kūnų gyvybė, o ne mūsų gyvybė?“ – klausė P. Boston.

Tokie nuogąstavimai nėra naujas dalykas. Per „Apollo“ misijas 7-ajame ir 8-ajame dešimtmečiuose iš Mėnulio grįžtantys astronautai būdavo karantinuojami.

Naikos kasykloje atrasti mikroorganizmai net nėra patys seniausi iš mums jau žinomų.

Prieš kelerius metus mokslininkai pranešė lede ir druskoje atradę mikrobų, kurių numanomas amžius – iki 500 000 metų.