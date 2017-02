Apie pusę lietuvių turi nepakankamus skaitmeninius įgūdžius

Apie 50 proc. Lietuvos gyventojų turi nepakankamus skaitmeninius įgūdžius arba jų visai neturi, rodo tyrimai.

Statistikos duomenimis, tik mažos dalies vartotojų skaitmeninio raštingumo gebėjimai yra aukštesni nei baziniai, o daugumos jų įgūdžiai tėra pradinio lygio ir apsiriboja paieška internete ir naudojimusi elektroninio pašto paslaugomis. Be to, per 20 proc. šalies gyventojų apskritai niekada nesinaudojo internetu, teigiama pranešime spaudai.



Prognozuojama, kad 2020 m. skaitmeninio raštingumo pagrindai bus reikalingi devyniose iš dešimties darbo vietų. Sparti informacinių technologijų plėtra taip pat rodo, kad skaitmenines žinias būtina ne tik įgyti, bet ir jas nuolat gilinti.



2016 m. birželį Europos Komisija (EK) priėmė naują išsamią Europos įgūdžių darbotvarkę, pagal kurią Europos Sąjungos (ES) valstybės narės raginamos tobulinti skaitmeninių įgūdžių kokybę ir jų aktualumą darbo rinkai.