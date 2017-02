Bostone mokslininkai protestavo prieš grėsmę mokslui Jungtinėse Valstijose

Mokslininkai, tarp kurių buvo vilkinčių baltus laboratorinius chalatus, ragino prezidento Donaldo Trumpo administraciją pripažinti klimato kaitos įrodymus ir imtis veiksmų dėl įvairių aplinkosaugos klausimų.

Harvardo universiteto ir Masačusetso technologijų instituto podoktorantūros stipendininkas Geoffrey Supranas, tyrinėjantis atsinaujinančių šaltinių energetikos sprendinius klimato kaitai, sakė, kad mokslininkai reaguoja į D. Trumpo administracijos „antimokslinę retoriką“.

„Mes tikrai bandome šiandien pasiųsti žinią ponui Trumpui, kad Amerikos variklis yra mokslas, (kad) mokslas yra mūsų klestėjimo ir pažangos stuburas“, – sakė G. Supranas.

Mitingas „Rally to Stand Up for Science“ buvo surengtas Bostono Copley aikštėje, prie mokslo laisvę ginančios ne pelno organizacijos „American Association for the Advancement of Science“ (AAAS) metinio suvažiavimo vietos. Tai vienas pirmųjų didelių mokslininkų susitikimų po D. Trumpo išrinkimo lapkričio mėnesį.

Protestuotojai laikė plakatus su užrašais „Mokslas svarbus“, „Mokslininkai siekia tiesos, gelbsti pasaulį“ ir „Padaryk Ameriką vėl sumanią“.

Kai kurie mitingo dalyviai kritikavo D.Trumpo sprendimą nepaisant aplinkosaugininkų grupių prieštaravimų Aplinkos apsaugos agentūros (EPA) vadovu paskirti Scottą Pruittą.

Per šešerius metus, kai dirbo Oklahomos generaliniu atornėjumi, S. Pruittas pateikė 14 ieškinių, kuriais buvo ginčijami EPA nurodymai. Anksčiau jis yra reiškęs skeptišką požiūrį į mokslinius įrodymus, kad planetos atmosfera kaista ir kad dėl to yra kalta žmonija. Tačiau praėjusį mėnesį, per jo paskyrimo tvirtinimą Senate, S. Pruittas sakė nesutinkantis su D. Trumpo ankstesniais pareiškimais, kad pasaulinis atšilimas yra apgaulė.