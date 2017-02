Profesinės mokyklos siekia užpildyti IT specialistų trūkumą rinkoje

Informacinių technologijų specialistų Lietuvoje nuolat trūksta. Ši žinia pasiekė ir profesines mokyklas, kurios stengiasi reaguoti į rinkos poreikius.

Informacinių technologijų mokslus renkasi daug jaunimo. Galimybė siekti perspektyvios profesijos, rasti darbą ar sukurti verslą vilioja kiekvieną, kuris atidžiai renkasi gyvenimo kelią.

„Atvyksta į mūsų mokyklą jau turėdami IT įgūdžių. Jie tiesiog gyvena virtualioje erdvėje ir savo kasdienybės neįsivaizduoja be mobilaus telefono, kompiuterio. Atvykdami į mūsų mokyklą jie ir sau, ir mums kelia tikslus gauti kuo daugiau IT žinių ir tobulinti savo praktinius gebėjimus“, – sako Kauno informacinių technologijų mokyklos Gimnazijos skyriaus vedėja Giedrė Juodelienė.

Pastebima, kad informacinių technologijų dažniausiai mokosi vaikinai, nors ir merginos čia gali atrasti puikių galimybių.

„Žinoma, būtų geriau ir smagiau, jei būtų daugiau [merginų], bet tikrai nesiskundžiu“, – tikina informacinių technologijų žinių besisemiantis Arnas. Jo kurso draugo Edvino manymu, vyriškai kompanijai moterys visada suteikia daugiau stimulo dirbti.

Kauno informacinių technologijų mokyklos absolventė Jalena sako, kad dar gajus įsitikinimas, jog programavimas yra vaikinų ir vyrų darbas. Tačiau, pasak jos, merginos tą patį daro ir net geriau.

Mokyklos absolventei pritaria ir profesijos mokytoja Viktorija Kažeivaitė.

„Tarp mano labai gerų draugių yra nemažai programuotojų. Man nebuvo nedrąsu, nes aš žinojau, kad merginos gali būti geromis programuotojomis“, – tikina profesijos mokytoja.

Plačiau apie informacinių technologijų specialybės mokymą – laidos „Pažvelk į profesiją kitaip“ reportaže.