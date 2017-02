V. Lašas: virtualios „Tesla“ gamyklos sukūrimas padeda garsinti Lietuvą pasaulyje

„Susibūrusi jauna ir energinga komanda Vilniaus technologijų parke praėjusį savaitgalį pastatė pirmąją „Gigafactory“ virtualioje erdvėje. Tai parodo, kad Lietuva turi daug talentingų jaunų žmonių, sugebančių dirbti vienam tikslui. Tie žmonės turi išsilavinimą, kurio reikia tokioms gamykloms. Dauguma naujosios ekonomikos kompanijų kaip „Tesla“ ar kitos Silicio slėnio įmonės, jų darbuotojai visi yra praėję žaidimų etapą. Tai rodo, kad mes galime įgyvendinti ne tik žaidybines iniciatyvas, bet ir turim žmonių, kurie gali po kelių metų dirbti tokiose gamyklose ir valdyti sudėtingas skaitmenines gamybas“, – BNS sakė V. Lašas, kuris taip pat yra kvietimo „Teslą“ statyti savo naująją savo gamyklą Lietuvoje iniciatorius.

Lietuvos kompiuterinių žaidimų bendruomenė virtualioje erdvėje Kruonio pramoniniame parke pastatė dar tik planuojamą Europoje statyti „Tesla“ elektros elementų gamyklą. Tai pastebėjusi „Tesla“ savo socialinio tinklo „Twitter“ paskyroje šeštadienį pareiškė, kad „Lietuva žino kelią į mūsų širdis“.

Lithuania knows the way to our heart: a Gigafactory 2 pitch using Minecraft. https://t.co/V5COhmMkdu