„Tesla“ pagyrė lietuvius: jie žino kelią į mūsų širdį

Susivienijusi Lietuvos kompiuterinių žaidimų žaidėjų bendruomenė virtualiame pasaulyje atkūrė Kruonio LEZ aplinką ir joje pastatė Nevadoje egzistuojančio „Teslos“ gigafabriko repliką. Šiuo projektu jaunieji lietuviai sakėsi išreiškę savo pilietinę poziciją ir pritarimą Lietuvos valdžiai, kuri siekia pritraukti „Tesla Motors“ gigafabriko statybas į Lietuvą.

„Seniai stebiu „Tesla Motors“ įkūrėjo Elono Musko veiklą. Mane domina jo kuriamos technologijos. Iškart pamačiau, kad viešojoje erdvėje eskaluojama elektromobilių gamintojos „Tesla Motors“ pritraukimo į Lietuvą tema bus įdomi Lietuvos kompiuterinių žaidimų žaidėjams. Mums svarbu ne tik žaisti žaidimus, bet ir susivienyti vardan svarbios idėjos“, – sakė Lietuvos kompiuterinių žaidimų žaidėjus šiai idėjai sukvietęs 20-metis VGTU studentas Darius Kniūkšta.

Šeštadienį ir sekmadienį 36 valandas trukusias gigafabriko statybas visam pasauliui tiesiogiai transliavo dešimt įtakingų Lietuvos Youtube ir Twitch platformų transliuotojų.

„Fantastiška, puiki, kūrybinga, greita ir sparti jaunuolių komanda padarė neįtikėtiną darbą. Galime sakyti, kad „Tesla Motors“ gigafabrikas pastatytas Lietuvoje, nors ir virtualioje. Šis projektas rodo, koks yra šiuolaikinis pasaulis – greitas, entuziastingas, padarantis darbus per tokį laiką, kas seniau buvo planuojama mėnesiais, o dabar suplanuojama ir padaroma per porą savaičių“, – sakė idėjos Lietuvoje statyti „Tesla Motors“ gigafabriką iniciatorius verslininkas Vladas Lašas, kurį jaunieji „Minecraft“ kūrėjai pakvietė į pastatytojo gigafabriko atidarymą. Pasak organizatorių, lietuviai sulaukė labai daug įtakingų žmonių palaikymo iš Lietuvos ir užsienio, o antrąją transliacijų dieną lietuvaičių projektu internete jau susidomėjo tūkstančiai užsienio žiūrovų. Kūrėjai dalijosi prognozėmis, kad vien pirmąjį mėnesį „Minecraft gigafactory“ projektas internete sulauks mažiausiai 1 mln. peržiūrų.

Lithuania knows the way to our heart: a Gigafactory 2 pitch using Minecraft. https://t.co/V5COhmMkdu