Paukščių Tako judėjimą lemia ne vien trauka

Galbūt mes to nejaučiame, bet mūsiškė Paukščių Tako galaktika skrieja Visatoje daugiau kaip 2 mln. km per valandą greičiu.

Pirmadienį astronomai paskelbė atradę tolimajame kosmose itin tuščią zoną, kuri galbūt padės paaiškinti mūsų galaktikos judėjimo kryptį ir greitį.

Paaiškėjo, kad mūsų galaktika yra ne vien traukiama galaktinių jėgų, bet ir jų stumiama, turėjai rašo straipsnyje, paskelbtame žurnale „Nature Astronomy“.

Nors mums atrodo, kad žemė po mūsų kojomis niekur nejuda, bet mūsų planeta – mažyčiai žmonijos namai milžiniškoje Visatoje – yra veikiami daugybės jėgų.

Dėl Žemės sukimosi aplink savo ašį planetos paviršius juda apie 1,6 tūkst. km per valandą greičiu. Be to, planeta sukasi aplink Saulę, skriedama maždaug 100 tūkst. km per valandą greičiu.

Saulė savo ruožtu juda 850 tūkst. km per valandą greičiu, sukdamasi aplink mūsų galaktikos centrą, o visa galaktika juda per mūsų besiplečiančią Visatą.

Kokios yra Paukščių Tako judėjimą lemiančios priežastys?

Mokslininkai ilgą laiką manė, kad Paukščiu Taką traukia viena tankesnė Visatos sritis.

Praeito amžiaus 9-ame dešimtmetyje iškelta prielaida, kad šios gravitacinės traukos šaltinis yra sritis praminta Didžiuoju Atraktoriumi arba Didžiuoju Traukos Centru (Great Attractor). Jį sudaro apie šešių galaktikų spiečių telkinys, esantis maždaug už 150 mln. šviesmečių nuo Paukščių Tako.

„Tačiau (traukos) kryptis buvo ne visiškai tiksli“, – naujienų agentūrai AFP sakė naujosios studijos bendraautorius Danielis Pomarede`as, dirbantis Prancūzijos Alternatyviosios energetikos ir atominės energetikos komisijoje (CEA).

Taigi, astronomų dėmesys nukrypo į sritį, esančią maždaug 600 mln. šviesmečių toliau negu Didysis Atraktorius. Ten susitelkę daugiau kaip dvi dešimtys galaktikų spiečių sudaro vadinamąjį Shapley superspiečių.

Vis dėlto ir šio galaktikų spiečių debesies trauka nėra pakankama, kad paaiškintų Paukščių Tako judėjimo greitį arba kryptį.

Pirmadienį D. Pomarede'as ir jo bendradarbiai paskelbė radę „trūkstamą grandį“: pasak jų, mūsų galaktika yra ne vien traukiama, bet ir stumiama.

Sudarę trimatį galaktikų judėjimo erdvėje žemėlapį tyrėjai nustatė iki šiol dėmesio neatkreipusią didelę sritį, kurioje galaktikų beveik nėra. Mokslininkų nuomone, būtent ši sritis stumia Paukščių Taką ir mūsų kaimynę – Andromedos galaktiką.

Ši sritis buvo pavadinta Dipolio Stūmos Centru (Dipole Repeller).

„Mes ne vien esame traukiame žinomo Shapley superspiečiaus link, bet ir stumiami nuo naujai atrasto Dipolio stūmos centro“, – sakė studijos bendraautorius Yehuda Hoffmanas iš Jeruzalėje įsikūrusio Hebrajų universiteto.

„Tapo aišku, kad stūma ir trauka yra panašios svarbos jėgos mūsų srityje“, – pridūrė jis.