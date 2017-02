Ar „Google“ ir „Facebook“ kova su melagingų naujienų sklaida duoda laukiamų rezultatų

„Google“ ir „Facebook“ jau ėmėsi žingsnių, kad užkirstų kelią melagingų naujienų plitimui savo svetainėse.

Bendrovė „Google“ nurodo praėjusių metų pabaigoje savo kontekstinės reklamos tinklo „AdSense“ sistemoje visam laikui užblokavusi beveik 200 informacijos skelbėjų. Šios priemonės imtasi po to, kai lapkričio mėnesį buvo nuspręsta laikytis politikos, kuria siekiama apsaugoti interneto naudotojus nuo klaidinančios informacijos, pasiekiančios juos per įvairiose svetainėse talpinamus reklaminius skelbimus. Kad paskatintų kuo patikimesnės informacijos sklaidą, priemonių ėmėsi ir bendrovė „Facebook“, iš dalies pakeisdama savo populiariausių temų generavimo principą – būtent šiai socialinio tinklo skilčiai kliuvo nemažai kritikos dėl nekontroliuojamo melagingų naujienų srauto, „The New York Times“ naujienų portale praneša korespondentai Daisuke Wakabayashi ir Mike`as Isaacas.

Tačiau, net ir įvertinus bendras šių dviejų bendrovių pastangas, akivaizdu, kad kova su melagingų naujienų sklaida tebėra itin opus reikalas. „Google“ inicijuotas svetainių blokavimas – tik lašas jūroje, atsižvelgiant į tai, kad sistema „AdSense“ naudojasi beveik du milijonai informacijos skleidėjų. Naujosios „Facebook“ drausminimo priemonės – tik vienas iš daugelio pastaruoju metu šios bendrovės vykdomų bandymų, kuriais siekiama išsiaiškinti, koks naujienų pateikimo vartotojams būdas yra veiksmingiausias, teigia straipsnio autoriai.

Interneto milžinės turėtų prisiimti daugiau atsakomybės už turinį

Pastaraisiais mėnesiais ir „Google“, ir „Facebook“ yra tarsi užspeistos į kampą, kovodamos su melagingų naujienų plitimu. Abi bendrovės iš paskutiniųjų mėgina atremti jų pusėn žeriamą kritiką dėl negebėjimo pažaboti milžinišku tempu plintančių pramanų ir dėl to, kad atsakomybė, kurią jos prisiima dėl savo platformose skelbiamo nevykusio turinio, yra labai jau maža. Šia tema imta ypač aktyviai kalbėti po Amerikos prezidento rinkimų, kai komentatoriai, pasipiktinę „Facebook“ negebėjimu užkirsti kelio klaidinančios ir melagingos informacijos sklaidai, apkaltino bendrovę prisidėjus prie D. Trumpo pergalės, rašoma „The New York Times“.

Gelbėdamos savo įvaizdį, abi bendrovės išmėgino įvairius pramanų plitimo prevencijos būdus. Lapkričio mėnesį „Google“ pranešė, kad blokuos visas svetaines, kurios platina klaidinančią informaciją per „AdSense“, idant šios svetainės netektų joms gyvybiškai svarbaus finansavimo šaltinio.

Tą patį mėnesį iniciatyvos ėmėsi ir „Facebook“. Bendrovė iš dalies performulavo savo politikos nuostatas, teigdama, kad nebeskelbs reklamos svetainėse, kuriose pateikiamas klaidinantis arba neteisėtas turinys, įskaitant ir melagingų naujienų svetaines. Netrukus „Facebook“ ėmėsi taikyti ir kitas priemones, tarp kurių – konsultavimasis su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, „The Associated Press“ ir „ABC News“, dėl naujienų, kurias vartotojai įvardija melagingomis, tikrumo ir patikimumo.

Reuters/Scanpix nuotr.

Praėjusį trečiadienį „Google“ paskelbtame pranešime buvo pirmą kartą prabilta apie rezultatus, kurių bendrovei pavyko pasiekti kovos su melagingo turinio skleidėjais priemonėmis. Paieškos paslaugų milžinės teigimu, per lapkričio ir gruodžio mėnesius patikrinta 550 svetainių, „įtariamų melagingo turinio pateikimu vartotojams, be kita ko, prisistatant naujienų organizacijomis“. Veiksmų imtasi 340 svetainių atžvilgiu, beveik 200 iš jų – užblokuotos visam laikui.

„Google“ nepuolė vienareikšmiškai teigti, kad šios svetainės yra netikrų naujienų skelbėjos. Ji gana apdairiai iš pradžių jas įvardijo kaip klaidinančias vartotojus dėl to, kad esą neteisingai prisistato arba neteisingai nušviečia turinį. Prieš imdamasi žingsnių, nukreiptų prieš šiuos netikrų naujienų skleidėjus, „Google“ kiek pakoregavo savo veiklos politiką, papildydama ją nuostatomis, pagal kurias priemonių gali būti imamasi ne tik prieš tuos informacijos skleidėjus, kurie pateikia klaidinantį turinį, pavyzdžiui, siūlo netikras lieknėjimo priemones arba prekiauja padirbiniais, bet ir prieš tuos, kurie apsimeta naujienų organizacijomis, nors iš tikrųjų tokie nėra.

Kaip nurodoma straipsnyje, į diskusijas dėl melagingų naujienų sklaidos „Google“ įsitraukė po to, kai žiniasklaidos tyrimais užsiimanti bendrovė „Mediaite“ išplatino pranešimą, esą tuojau po JAV prezidento rinkimų „Google“ paieškos pagal užklausą „final election vote count 2016“ (liet. galutiniai 2016 m. rinkimų rezultatai) pirmojoje pozicijoje buvo pateikiama nuoroda į pranešimą, kuriame melagingai teigta, jog D. Trumpas savo varžovę H. Clinton aplenkė ne tik rinkikų kolegijos, bet ir visuomenės balsavimo rezultatais.

Pasak bendrovės „Google“, tąkart suklaidino algoritmai, tačiau ji užsibrėžusi siekti, kad rezultatai būtų filtruojami atidžiau.

Rūpinamasi skaidrumu, tobulinami algoritmai

Sistema „AdSense“ yra pagrindinis nepriklausomų interneto turinio skelbėjų pajamų generatorius. Pajamas jie gauna kaskart, kai interneto naudotojas spusteli ekrane pasirodžiusią reklamą. Tam tikrą procentą už suteiktą platformą atitinkamai gauna ir „Google“. „AdSense“ yra vienas didžiausių interneto reklamos tinklų – juo naudojasi beveik du milijonai turinio skelbėjų.

Bendrovė „Facebook“ nepanoro atsakyti į klausimą, kiek svetainių ji užblokavo nuo praėjusio lapkričio.

Šio socialinio tinklo populiariausių temų skiltyje naudotojams nurodoma, kurios temos tuo metu tinkle yra plačiausiai aptariamos. Naujaisiais trečiadienį įsigaliojusiais pakeitimais daugiau skaidrumo suteikta antraštėms, o taip pat nustatyta, kad populiarumą temos pelnytų ne tik pagal naudotojų susidomėjimą vienu konkrečiu straipsniu, bet ir pagal tai, kiek šaltinių „Facebook“ tinkle tuo pačiu metu praneša informaciją ta konkrečia tema.

Reuters/Scanpix nuotr.

Kaip skelbiama bendrovės paskyroje: „Tikimasi, kad šios dienos naujinys padės populiariausių temų skiltį apsaugoti nuo pramanų ir melagingų naujienų, nes atnaujintoji sistema dabar pritaikyta ne vien pasikliauti temos paminėjimo dažnumu, bet ir orientuotis pagal straipsnių, kuriais dalijamasi „Facebook“ tinkle, grupes.“

Vis dėlto kol kas šie interneto milžinių veiksmai vertinami gana skeptiškai.

„Niekas neskatina žmonių spustelti antraštės labiau negu tai, ką jie nori išgirsti ar kuo tiki“, – teigia skaitmeninės kūrybos agentūros „Deep Focus“ įkūrėjas ir vadovas Ianas Schaferis. Pasak jo, žvelgiant į ateitį, joks pavienių svetainių blokavimas iš tikrųjų nieko nepakeis. Tam būtini esminiai interneto reklamos ekonomikos ir technologijų pokyčiai.