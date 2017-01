Dinozaurų išnykimą galėjo nulemti ilgas kiaušinių inkubacijos laikotarpis

Kai kurių dinozaurų jaunikliams iš kiaušinių išsiristi prireikdavo 3–6 mėn., ir toks ilgas inkubacijos periodas iš dalies galėjo nulemti masinį jų išnykimą prieš 65 mln. metų, rodo naujas tyrimas.

Šią savaitę žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“ paskelbtos išvados rodo, kad neskraidančių dinozaurų inkubacija buvo ilga kaip ir kitų roplių, o tai galėjo paveikti dinozaurų gebėjimą konkuruoti su sparčiau besiveisiančiais gyvūnais.

Daug mokslininkų anksčiau manė, kad ir skraidančių, ir neskraidančių dinozaurų inkubacinio periodo trukmė buvo panašesnė į šiandienos paukščių, kurių jaunikliai iš kiaušinių išskyla per 11–85 dienas.

Tyrimo metu didelės skiriamosios gebos mikroskopais buvo tyrinėjamos dviejų retų, gerai išsilaikiusių neskraidančių dinozaurų embrionų suakmenėjusių dantų augimo linijos.

Šios linijos atsiranda vystantis bet kokių gyvūnų dantims, sakė Floridos valstijos universiteto profesorius ir vienas pagrindinių tyrimo autorių Gregory Ericksonas.

„Jos panašios į medžių rievės, bet atsiranda kasdien, – sakė jis. – Galėjome tiesiogine prasme jas suskaičiuoti ir nustatyti, kiek laiko dinozaurai vystėsi.“

Mokslininkai pagal augimo linijas nustatė, kokio amžiaus buvo abu embrionai, kai jie žuvo. Paaiškėjo, kad šis laikas yra trys ir šeši mėnesiai.

Tyrimas rodo, kad paukščių – skraidančių dinozaurų palikuonių – inkubacijos laikas tikriausiai sutrumpėjo, jiems atsiskyrus nuo kitų dinozaurų.

Toks pasikeitimas suteikė paukščiams pranašumą – geresnes galimybes išgyventi susiduriant su plėšrūnais, stichinėmis nelaimėmis – pavyzdžiui, potvyniais ar sausromis – ir katastrofomis, dėl kurių išnyko dinozaurai.