Su „Tesla“ norintis konkuruoti startuolis pristatė savo elektromobilį

Ambicijų aplenkti autonominių eleketromobilių gamintoją „Tesla“ turintis amerikiečių startuolis „Faraday Future“ kasmetinės Las Vegase vykstančios tarptautinės Vartotojų elektronikos parodos (CES) metu pristatė autonominį elektromobilį FF 91, kuris, pasak ekspertų, gali sėkmingai konkuruoti su „Tesla“ modeliais.

„Faraday Future“ teigia galėsianti pradėti serijinę naujojo modelio gamybą 2018 metais. Šis automobilis šimto kilometrų per valandą greitį išvysto per 2,39 sekundės. O greičiausias „Tesla“ modelis toje pačioje trasoje tai padaro per 2,5 sekundės.

Pristatymo metu autonominiu režimu važiavęs FF-91 sėkmingai apvažiavo aikštelę ir prisiparkavo atbuline eiga. Tačiau kai startuolį remiantis kinų milijardierius Jia Yueting mėgino autonominiu režimu pavažiuoti ant scenos, automobilis nepajudėjo iš vietos ir pajudėti pavyko tik iš antro karto. Kinas vadovauja bendrovei „LeEco“, kuris yra pagrindinė „Faraday Future“ investuotoja.

J. Yuetingas sakė, kad šio automobilio užsakymai bus priimami 2018 metais ir užstatas sudarys 5 tūkst. JAV dolerių. Tačiau bazinės komplektacijos modelio kainos jis neatskleidė.

Šiuo metu „Faraday Future“ išgyvena finansinių sunkumų, ir kai kurie analitikai abejoja bendrovės gyvybingumu. Kaip skelbia leidinys „The Verge“, praėjusių metų pabaigoje kompaniją paliko du aukšto rango vadybininkai. Kiek anksčiau bendrovei teko stabdyti gamyklos statybas Nevadoje, kurios statybų kaštai siekia beveik 1 mlrd. JAV dolerių.

Be to, kaip skelbiama, „Faraday Future“ yra skolinga milijonus dolerių tiekėjams ir techniniams darbuotojams.

Į visureigį panašiame keturių durų FF 91 elektromobilyje yra įdiegta 10 priekinių kamerų ir galinio stebėjimo kamera, 13 įvairaus veikimo nuotolio radarų, 12 ultragarsinių jutiklių ir šviesos bei nuotolio nustatymo sistema LIDAR. Salone – dideli ekranai, kuriuos bus galima prijungti prie įvairių naujos kartos įrenginių.

„Faraday Future“ žada, kad automobilio galingumas sudarys 1050 arklio galių, jis taip pat turės talpiausią ir galingiausią akumuliatorių iš dabar esamų elektromobilių rinkoje. Esą vienu įkrovimu bus galima nuvažiuoti 605 kilometrus.