Antrąkart panaudota „SpaceX“ kapsulė sėkmingai susijungė su TKS

Kartą jau panaudota JAV bendrovės „SpaceX“ sekmadienį sėkmingai atskrido į Tarptautinę kosminę stotį ir prieš Kalėdas atgabeno atsargų jos įgulai.

NASA astronautai pagavo prie stoties priartėjusią kapsulę „Dragon“ dideliu kibernetiniu manipuliatoriumi. Šis krovininis erdvėlaivis jau buvo panaudotas per ankstesnę panašią misiją 2015 metais. Be to, sekmadienio misija buvo antroji, kai „SpaceX“ pasiuntė jau panaudotą „Dragon“ į stotį, skriejančią apie 400 km aukštyje virš Žemės.

„Puiki diena pamatyti „Dragon“ sugrįžusį į TKS“, – pranešė skrydžių valdymo centras.

Astronautas Joe Acaba atsakė: „Erdvėlaivis gražus, ir laukiame, kada galėsime jame pasirausti bei parsigabenti į vidų mokslo“ eksperimentams reikalingos medžiagos.

J. Acaba kartu su Marku Vande Hei pagavo „Dragon“, kai kapsulė priartėjo prie TKS, tuo metu skriejusios virš Ramiojo vandenyno. Tuomet skrydžio valdymo centro Hjustone specialistai perėmė valdymą ir per kiek ilgiau nei dvi valandas pritvirtino „Dragom“ prie švartavimosi vietos.

„SpaceX“ penktadienį paleido „Dragon“ iš Kanaveralo kyšulio Floridoje; kapsulę iškėlė kosmose jau kartą pabuvojusi raketa „Falcon“.

Tai pirmoji misija, kai bendrovė skraidino ir panaudotą raketą, ir kapsulę. Ji žymi didelę sėkmę, „SpaceX“ stengianti sumažinti kosminių skrydžių savikainą.

„Dragon“ atgabeno 2,2 tonos krovinių, tarp jų – laboratorinių pelių ir miežių grūdų. Pastarieji bus naudojami per alaus gamybos milžinės „Budweiser“ eksperimentą. Įmonė, siekianti tapti pirmąja, kurios alus būtų geriamas Marse, nori įsitikinti, kiek iš 20 miežių grūdų sudygs nesvarumo sąlygomis.

Kokių dovanų TKS įgula gaus Kalėdoms, NASA neatskleidė.

Vis dėlto JAV kosminė agentūra pranešė, kad penktadienį nusiuntė TKS astronautams naujai išleistą filmą „Žvaigždžių karai: Paskutiniai džedajai“ (Star Wars: The Last Jedi) kaip ypatingą dovaną prieš Kalėdas.

Antradienį prie stotyje esančių dviejų amerikiečių ir ruso prisidės kita trijulė – amerikietis, rusas ir japonas, anksčiau sekmadienį pakilę į kosmosą iš Kazachstano. Jie pradės šešis mėnesius truksiančią misiją.

„SpaceX“ planuoja, kad „Dragon“ liks susijungusi su TKS iki sausio vidurio. „Dragon“ – vienintelės kapsulės, galinčios grąžinti mokslinių eksperimentų medžiagą į Žemę; visi kiti nepilotuojami aparatai sudega grįždami į Žemės atmosferą.

NASA, 2011 metais nurašiusi savo turėtų daugkartinio naudojimo erdvėlaivių „Space Shuttle“ laivyną, atsargų gabenimo misijas yra patikėjusi komercinėms bendrovėms „SpaceX“ ir „Orbital ATK“. Rusija taip pat skraidina krovinių kapsules į TKS.