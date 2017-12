Sankcijų gydymo įstaigoms už vėluojančias paslaugas kol kas nebus

Seimas metams nukėlė nuo sausio turėjusią įsigalioti tvarką, pagal kurią gydymo paslaugas suteikti vėluojančioms įstaigoms būtų taikomos finansinės sankcijos. Prieš prezidentės inicijuotus pakeitimus sukilę medikai tvirtina ir taip dirbantys didžiuliu krūviu už mažą atlygį.

Seimas antradienį nusprendė, kad gydymo įstaigos tam dar nepasirengusios. Birželį priėmęs prezidentės pateiktas pataisas parlamentas nustatė, kad susirgus staiga pirminė paslauga turi būti suteikta ne vėliau kaip per parą, nesant ūmaus susirgimo – ne vėliau kaip per 7 dienas.

Gydytojas specialistas ligonį privalėtų priimti per 30 dienų, brangūs tyrimai turėtų būti atlikti taip pat ne vėliau kaip per mėnesį, o planinė operacija – per du.