A. Veryga koreguos alkoholio testą, kurį medikai siūlys atlikti pacientams

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga žada pakoreguoti alkoholio testą, kurį nuo kitų metų liepos medikai siūlys užpildyti pacientams. Tiesa, tik nežymiai – tik patikslins vieno klausimo vertimą. Nors šis testas, skirtas nustatyti, ar ne per daug žmogus vartoja alkoholio, daugeliui pasirodė pernelyg griežtas, jo autorius – ne Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), jį prieš 35 metus sukūrė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

Pagal A. Verygos įsakymą, apsilankiusiam pas mediką 18–65 metų žmogui šeimos gydytojas, psichiatras, slaugytojas ar medicinos psichologas turės pasiūlyti atlikti testą apie alkoholio vartojimo rizikas.

Jei pacientas sutiks, bus pildomas testas, o pagal jo atsakymus paaiškės, koks alkoholio vartojimo lygis yra pasiektas: mažai rizikingas, rizikingas, žalingas arba įtariama priklausomybė nuo alkoholio.

AUDIT testą (Alcohol Use Disorders Identification Test), kurį sudaro 10 klausimų, sukūrė PSO dar 1982 metais.

Tai yra bendras Australijos, Bulgarijos, Kenijos, Meksikos, Norvegijos ir JAV tyrimų centrų projektas.

Jis buvo išbandomas šių šalių pirminės sveikatos priežiūros įstaigose apklausiant 1888 žmones. Nustatyta, kad 36 proc. iš jų – nevartojantys alkoholio, 48 proc. – vartojantys, 16 proc. įvardinti alkoholikais.

AUDIT testas susideda iš dviejų dalių, pirmieji trys klausimai vadinami AUDIT-c testu, atsakius į juos sprendžiama, ar reikia atsakyti į likusius septynis.

Testą teks koreguoti

Antradienį Ryšių su visuomene agentūrų asociacijos (RSVA) pirmininkė Romualda Stonkutė savo „Facebook“ paskyroje nusistebėjo, kad vienas klausimas A. Verygos įsakyme paskelbtame teste yra išverstas netinkamai.

Jos teigimu, gali išaugti „popierinių“ alkoholikų skaičius, nes SAM ekspertai esą nesugebėjo dorai išsiversti testo.

„Klausimas „How often during the last year have you failed to do what was normally expected from you because of drinking?“ pavirto į „Kaip dažnai per praėjusius metus jūs nepadarėte to, ką turėjote padaryti?“ Čia ne šiaip filologinė kliurka, kur pusė klausimo liko nukąsta, čia diagnostinis testas, kur už kiekvieną atsakymą gauni atitinkamą diagnostinių balų skaičių, pagal kurį siunčia gydytis. Aš jau vakar (ką ten per praėjusius metus!) nepadariau to, ką turėjau padaryti – nenupirkau cukraus Kalėdoms, nors turėjau“, – „Facebook“ piktinosi ji.

SAM Visuomenės sveikatos departamento direktoriaus pavaduotoja Audronė Astrauskienė 15min teigė, jog nors iš konteksto aišku, kad darbai siejami su alkoholio vartojimu, bus padarytos korekcijos, kad niekam nekiltų neaiškumų.

„Dėkojame, kad taip įdėmiai skaitote testą, manome, kad ir kiti piliečiai susidomės ir pasitikrins alkoholio vartojimo riziką. Tikime, kad tai padės keisti ir gyvenimo įgūdžius“, – raštu atsiųstame atsakyme teigė A. Astrauskienė.

Testus, kurie bus siūlomi atlikti savanoriškai, SAM įves įgyvendindama PSO rekomendacijas, anot ministerijos, tokia praktika jau yra taikoma ir kitose ES šalyse, tokiose kaip Suomija, Švedija, Italija, Ispanija, Airija, Jungtinė Karalystė.

Už šiuos testus gydymo įstaigoms bus papildomai mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF).

AUDIT testas dabartiniame ministro įsakyme šiuo metu atrodo taip:

Alkoholio vartojimo rizikos nustatymo testas, 15min nuotr.

Jei testo balų suma ne didesnė nei 7, vartojimas – mažai rizikingas, jei 8–15 – rizikingas. Žalingą vartojimą rodo 16–19 balų suma, o įtariamą priklausomybę nuo alkoholio – 20–40 balų.