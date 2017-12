A. Verygos planas: atėję pas gydytoją pildysime testą apie alkoholio vartojimą

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga parengė naują tvarką, pagal kurią nuo kitų metų liepos sveikatos priežiūros įstaigose gyventojai pildys testus, iš kurių paaiškės – saikingai ar ne žmogus vartoja alkoholį. Nors prievarta šis testas nebus brukamas – jo pildymas bus savanoriškas, medikų atstovai jau dabar baiminasi, ar gera idėja atgrasyti žmones nuo per didelio alkoholio vartojimo nepaskęs biurokratijoje.

Prieš keletą dienų paskelbtame A. Verygos įsakyme rašoma, jog nuo kitų metų liepos apsilankiusiam pas mediką 18–65 metų žmogui šeimos gydytojas, psichiatras, slaugytojas ar medicinos psichologas turės pasiūlyti atlikti testą apie alkoholio vartojimo rizikas.

Jei pacientas sutiks, bus pildomas testas, o pagal jo atsakymus paaiškės, koks alkoholio vartojimo lygis yra pasiektas: mažai rizikingas, rizikingas, žalingas arba įtariama priklausomybė nuo alkoholio.

Jei ligoniui bus nustatytas rizikingas, žalingas lygis ar net įtariama priklausomybė, jis pakartotinai testą turės atlikti kasmet, o tie, kuriems bus nustatytas mažai rizikingas alkoholio vartojimas, testą atliks kas dvejus metus.

Ar po tiek laiko testo atlikimas bus taip pat savanoriškas, ministro įsakyme nėra konkretizuojama.

Nustačius mažai rizikingą alkoholio vartojimą A. Verygos įsakymas įpareigos medikus pacientui papasakoti apie alkoholio žalą ir motyvuoti jį visai atsisakyti alkoholio.

Jei bus nustatytas rizikingas arba žalingas, tik informavimo nepakaks, su pacientu bus kalbamasi rimčiau. Anot įsakymo, šiame pokalbyje bus „motyvuojama asmenį keisti alkoholio vartojimo įpročius (mažinti kiekį, atsisakyti ir pan.), aptariamos elgesio, susijusio su alkoholio vartojimu, keitimo galimybės, duodami patarimai, kaip atsisakyti alkoholio ar sumažinti vartojamo alkoholio kiekį, nustatomi alkoholio vartojimo mažinimo tikslai.“

Įtarus priklausomybę, jei testą atliko slaugytojas ar medicinos psichologas, jie turės apie tai informuoti gydytoją, su kuriuo dirba komandoje. Tuomet šeimos gydytojas siųs asmenį pas psichiatrą dėl priklausomybės nuo alkoholio diagnozės nustatymo. Jei ji pasitvirtins, ligoniui bus teikiama specializuota pagalba.

Testo rezultatai ir tai, kokia pagalba buvo suteikta žmogui, turės būti įrašyta į asmens sveikatos istoriją.

Testo rezultatai greičiausiai nenudžiugins

Įsakyme skelbiamas vienas 10 klausimų testas. Pradžioje pacientas turės atsakyti į tris pirmuosius jo klausimus. Jei moteris jame surinks daugiau kaip 3 balus, o vyras – daugiau nei 4 balus, jiems teks atsakyti į likusius 7 klausimus.

Surinkti 3 ar 4 balus šiame teste – vieni niekai. Pakaks parašyti, kad geriate 2–4 kartus per mėnesį, ir, pavyzdžiui, dieną, kai geriate, vienu metu išgeriate 3–6 alkoholio vienetus.

Įsakyme vienas standartinis alkoholio vienetas lygus 10 gramų grynojo alkoholio: tai yra 200 ml 5 proc. stiprumo alaus arba 100 ml 11–13 proc. stiprumo vyno, arba 60 ml 14–18 proc. stiprumo vyno, arba 25 ml 38–40 proc. stiprumo alkoholinio gėrimo.

Taigi, be to, kad geriate 2–4 kartus per mėnesį, 2–3 taurės (po 150 ml) vyno arba 2–3 bokalai alaus vienu prisėdimu, ir prieš jus – dar 7 testo klausimai.

Atsakę į 7 klausimus, pacientai galės sužinoti alkoholio vartojimo lygį.

Jei testo balų suma ne didesnė nei 7, vartojimas – mažai rizikingas, jei 8–15 – rizikingas. Žalingą vartojimą rodo 16–19 balų suma, o įtariamą priklausomybę nuo alkoholio – 20–40 balų.

Alkoholio vartojimo rizikos nustatymo testas, 15min nuotr.

Šeimos gydytojas V. Morozovas: idėja gera, išpildymas – nežinau

Vienas Lietuvos medikų sąjūdžio iniciatorių, šeimos gydytojas Valerijus Morozovas, komentuodamas planuojamą tvarką, pastebėjo, kad kiekvienas naujas ministras įveda vis naują lentelę, kurią reikia užpildyti.

„R. Šalaševičiūtė pabuvo pusmetį ir tai sugebėjo sugalvoti vaikų raidos lentelę su paveiksliukais, kurią reikia pildyti“, – pridūrė jis.

A. Verygos idėja atsekti rizikos grupes – ne tik alkoholio vartojimo, bet ir narkotikų, rūkymo, medikui atrodo gera, nes lietuviai iš tiesų per daug vartoja alkoholio.

„Ar tai turėtų būti dokumentuota su lentele, kurią reikia pildyti, jos klijavimu ir pusės valandos trukmės aprašymu – nežinau“, – svarstė jis.

V. Morozovas teigė, kad medikai tai galėtų sutikti priešiškai tik dėl to, kad tai – dar viena lentelė.

„Aš turiu Ligonių kasoms užpildyti krūvą lentelių, „Sodrai“ krūvą lentelių, kodėl aš išduodu nedarbingumą, o čia – dar viena lentelė. Idėja yra gera, blogai yra tai, kad visos lentelės ir dokumentų pildymai yra nereikalinga biurokratija. Aš bijau, kad nereikalingoje biurokratijoje gali paskęsti gera idėja“, – teigė jis.

V. Morozovas tikino, kad sumažinus biurokratijos lygį medikų darbe būtų galima kalbėti apie testo pildymą, tačiau dabar, galint skirti pacientui vos 5 minutes, popierizmas tampa prabanga.

„Mano mintis yra – sumažiname senų, nereikalingų lentelių skaičių, ir tada galime įvesti gerų lentelių“, – teigė jis.