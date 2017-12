Dėl išmokų už patirtus smurtinius nusikaltimus galės kreiptis daugiau asmenų

Teisingumo ministerija siūlo, kad asmenys gautų valstybės išmokas iš Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo ir tais atvejais, jeigu nusikaltimą padarė nepakaltinamas, ribotai pakaltinamas asmuo arba asmuo, kuriam po nusikalstamos veikos padarymo sutriko psichika ir dėl to jis negali suvokti savo veiksmų esmės, teigiama ministerijos pranešime spaudai.

Tokiai naujai Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo projekto redakcijai pritarta vyriausybės posėdyje.

„Iki šiol valstybė nekompensuoja žalos nukentėjusiesiems nuo smurtinių nusikaltimų, jeigu juos padaro nepakaltinami asmenys. Kaip rodo statistika, kasmet nepakaltinami asmenys nužudo po 4–5 žmones ir padaro po 30–40 kitų smurtinių nusikaltimų. Siūlome, kad ir tokiais atvejais nukentėjusieji gautų finansinę valstybės paramą“, – sako teisingumo ministrė Milda Vainiutė.

Įstatymo projekte taip pat siūloma, kad išmokama kompensacija nebūtų mažinama skiriamų pašalpų ar išmokų (laidojimo, laikino nedarbingumo pašalpos ir kt.) suma, nes tai nėra žalos atlyginimas. Pavyzdžiui, jeigu šiandien nukentėjusiajam, kurio artimasis buvo nužudytas, priklauso 3 tūkst. eurų išmoka, iš šios sumos būtų atimama 304 eurų dydžio laidojimo pašalpa.

Naujoje įstatymo projekto redakcijoje numatyta, kad prašymas kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 metus nuo teismo sprendimo, kuriuo buvo priteista žala, įsiteisėjimo. Šiuo metu įstatyme nustatytas 10 metų terminas.

Be to, priimtiems sprendimams dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo bus suteiktas vykdomojo dokumento statusas. Tai reiškia, kad sumos iš nuteistųjų bus išieškomos be teismo sprendimo. Teisingumo ministerijai, mokančiai išmokas nukentėjusiems asmenims, nebereikės kreiptis į teismą ir prisiteisti šias išmokas regreso tvarka iš kaltų asmenų.

Nukentėjusiesiems išmokamos sumos nesikeis – didžiausia turtinė žala, išmokama iš Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondo tyčinių nužudymų bylose, siekia 100 bazinių socialinių išmokų (BSI) (3,8 tūkst. eurų), neturtinė žala – 120 BSI (4,56 tūkst. eurų).

Nukentėjusiems dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ar dėl smurtinio nusikaltimo prieš nepilnametį asmenį didžiausia turtinė žala siekia 80 BSI (3,04 tūkst. eurų), neturtinė – 100 BSI (3,8 tūkst. eurų). Jei padarytas kitas smurtinis nusikaltimas, didžiausias turtinės žalos dydis gali būti 60 BSI (2,28 tūkst. eurų), neturtinės žalos – 80 BSI (3,04 tūkst. eurų).

Šis įstatymo projektas toliau bus svarstomas Seime.