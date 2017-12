Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre klestėjo visa korupcijos schema

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) sudavė dar vieną smūgį nepotizmo ir galimos korupcijos schemomis pagarsėjusiam Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui (KMPMC). Po 15min publikacijų nustatyta, kad įstatymų laužymas šios profesinės mokyklos grietinėlei buvo įprasta praktika.

Trečiadienį VTEK vertino iš karto kelių KMPMC darbuotojų veiklą. Visų pirma – tai ilgametės KMPMC vadovės Laimutės Anužienės dešinioji ranka Jolanta Valiulienė. 15min tyrimas išaiškino, kad jos valdoma bendrovė „Valedija“ tiesiogiai prisidėjo prie privačių patalpų atsiradimo KMPMC valdomame pastate Kauno centre, Griunvaldo gatvėje. Šios patalpos galiausiai tapo Anužių šeimos valdomais butais. Be to, „Valedija“ sėkmingai laimi KMPMC viešųjų pirkimų konkursus ir iš to susižeria nemenkus pinigus.

„Valediją“ J. Valiulienė valdo su KMPMC ūkio dalies vadovu Algimantu Mockeliūnu. „Valedijos“ buhalterė – KMPMC direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai Vinco Aidukevičiaus marti. V. Aidukevičiaus veiklą VTEK taip pat vertino – kaip ir būrio garsiosios L. Anužienės giminaičių. Trečiadienio posėdyje nagrinėta abiejų L. Anužienės sūnų bei marčios veikla.

Pavaduotoją įduoda į STT rankas

Posėdį VTEK pradėjo nuo J. Valiulienės klausimo. Komisija gavo oficialų patvirtinimą apie jos ryšį su „Valedija“ ir tikrino informaciją apie tai, jog KMPMC direktoriaus pavaduotoja nuslėpė ryšį su šia įmone, kuri KMPMC teikia automobilių nuomos paslaugas. VTEK nustatė, kad su „Valedija“ kone kas mėnesį sudaroma po kelias sutartis. Nuo 2014 m. rugsėjo iki šių metų rugsėjo tokių sutarčių buvo sudaryta beveik du šimtai. Pati J. Valiulienė, pavaduodama L. Anužienę, pasirašė bent 10 sutarčių su „Valedija“. VTEK duomenimis, būta ir tokių atvejų, kai už kelias dienas automobilių nuomos mokėta, pvz., 2500 litų. VTEK surinktais duomenimis, liūto dalis „Valedijos“ pajamų atėjo būtent iš KMPMC.

„KMPMC buvo pagrindinis UAB „Valedija“ pajamų šaltinis“, – teigė laikinasis VTEK vadovas Virginijus Kanapinskas. VTEK čia įžvelgia ir nusikaltimo požymių. Nutarta dėl galimos J. Valiulienės korupcijos kreiptis į STT. Tokiam sprendimui VTEK pritarė vienbalsiai. Taip pat nutarta, kad J. Valiulienė pažeidė įstatymą nuslėpdama savo ryšį su „Valedija“ bei KMPMC vardu sudarydama sutartis su savo verslu.

Įstatymą pažeidė ir sūnūs, ir marti

Čia pat nuspręsta, kad įstatymą pažeidė ir L. Anužienės artimieji. Aivaras Anužis įstatymą pažeidė nedeklaruodamas ryšio su bendrove „Ortopedijos klinika“, KMPMC dalininke. Nerijus Anužis ir Ieva Anužienė VTEK svarstyti dėl buto KMPMC valdomame pastate Kaune, Griunvaldo gatvėje. Butą jie įsigijo iš tos pačios „Valedijos“, kuri neaiškiomis aplinkybėmis įgijo šį turtą valstybei priklausančiame name. Sandorį sutuoktiniai Anužiai nuslėpė. VTEK vertinimu, turtas įgytas abejotinomis sąlygomis ir aplinkybėmis. Komisija vienbalsiai nutarė, kad sutuoktiniai Anužiai įstatymą pažeidė, nuslėpdami buto įgijimo sandorį. V. Aidukevičius, savo ruožtu, pasirašinėjo automobilių priėmimo-perdavimo aktus su „Valedija“, kai įmonėje dirbo jo marti, taip pat dirbusi KMPMC. Iš KMPMC ji pasitraukė tik šių metų rugpjūtį, po to, kai 15min atskleidė šias aplinkybes.

Pats V. Aidukevičius raštu pateiktame paaiškinime VTEK atsiprašinėjo ir teisinosi neturintis teisinio išsilavinimo. Jo atžvilgiu VTEK nutarė praplėsti tyrimą ir jį pratęsti. Primename, jog triukšmas KMPMC prasidėjo po 15min publikacijų apie įtartinas L. Anužienės operacijas bei finansavimą, kurį centrui skyrė ankstesnės vyriausybės švietimo ir mokslo ministrė „darbietė“ Audronė Pitrėnienė. Būtent KMPMC, aukštose pareigose, A. Pitrėnienė rado darbą po Darbo partijos fiasko Seimo rinkimuose. Kilus triukšmui, A. Pitrėnienė iš šių pareigų pasitraukė, ji netrukus išstojo ir iš Darbo partijos. L. Anužienę užgriuvo teisėsauga – tyrimus dėl galimos korupcijos ir sukčiavimo KMPMC vis dar atlieka STT ir FNTT.

L. Anužienės piktnaudžiavimą patvirtino ir Švietimo ir mokslo ministerijos užsakytos audito išvados. Ministerija kelissyk bandė atleisti ilgametę profesinės mokyklos vadovę, tačiau tam trukdė arba jos ligos, arba kitų KMPMC dalininkų, glaudžiai susijusių su Anužių šeima, pozicija. L. Anužienė iš KMPMC atleista šių metų rugsėjį, bet čia pat ji vėl buvo įdarbinta centre, tik kitose pareigose. Kilus triukšmui, KMPMC atšaukė ir šį sprendimą.