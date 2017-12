Įtariamas neblaivus avariją sukėlęs A. Krauleidis atsistatydino iš LSDP skyriaus vadovų

Buvęs Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Albertas Krauleidis, įtariamas lapkričio viduryje neblaivus sukėlęs avariją, po mėnesio atsistatydino iš Socialdemokratų partijos (LSDP) Plungės skyriaus vadovo posto.

Kaip BNS informavo LSDP Plungės skyriaus atstovai, dėl šio įvykio pats A. Krauleidis skyriaus tarybai šią savaitę įteikė atsistatydinimo pareiškimą iš pirmininko posto, bet dėl jo buvimo partijoje klausimas kol kas nesvarstomas.

Partijos pirmininkas Gintautas Paluckas tikino, kad tolesnius sprendimus dėl A. Krauleidžio drausminės atsakomybės turėtų svarstyti LSDP Etikos ir procedūrų komisija.

Kaip skelbė laikraštis „Plungė“, A. Krauleidis, kaip įtariama, neblaivus avariją sukėlė dar lapkričio 14-ąją, jam nustatytas 1,17 promilės girtumas, per eismo įvykį sužalotas kito automobilio keleivis. Policija žiniasklaidai siunčiamose suvestinėse apie įvykį neinformavo, kaip teigta, dėl to, kad pareigūnai nežinojo apie pažeidėjo pareigas, be to, jam negrėsė baudžiamoji atsakomybė.

Nors nuo įvykio greitai bus mėnuo, LSDP savo nario elgesio dar neįvertino.

Partijos Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Vainius Šarmavičius BNS teigė nežinantis, ar klausimas dėl drausminės A. Krauleidžio atsakomybės partijos lygmeniu bus sprendžiamas dar šiemet.

„Informaciją, kuri paskelbta viešojoje erdvėje, mes komisijoje nagrinėsime, aš paprašiau jo paties pateikti paaiškinimus. Gruodžio 19 dieną vyks prezidiumo posėdis, tuomet bus nustatyta LSDP tarybos posėdžio data. Pagal bendrą taisyklę, Etikos ir procedūrų komisijos posėdžius organizuojame kartu su taryba, dėl praktinių sumetimų, nes žmonėms yra ir paprasčiau atvažiuoti, turėti kvorumą sprendimams. Nežinau, kokią datą nustatysime“, – teigė jis, paklaustas, ar klausimas bus sprendžiamas dar šiemet.

Anot jo, klausimas užtruko, nes situacija nėra eilinė: A. Krauleidis yra ir LSDP tarybos narys, o jų likimą, jei pats asmuo nenusprendžia atsistatydinti iš pareigų, pagal partijos statutą gali spręsti tik visos partijos etikos sargai.