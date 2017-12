Nepavykus surinkti įrodymų, nutrauktas tyrimas dėl L. Balsio

Vilniaus apylinkės prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl Seimo nario Lino Balsio galimo vairavimo esant neblaiviam, nes pareigūnams nepavyko surinkti pakankamai jo kaltę pagrindžiančių įrodymų.

Tai BNS ketvirtadienį patvirtino Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Egidijus Motiejūnas.

„Nepavyko nustatyti pačio vairavimo fakto. Buvo paimti vaizdo įrašai iš Seimo vidaus, aikštelių. Nelaimingas sutapimas – ne ta dalis transporto priemonės patenka į vaizdo įrašus aikštelėje, matome, kad jis išeina, bet nematome, kad atsisėda prie transporto priemonės vairo. Informacijos nesuteikė ir vaizdo įrašai iš sostinės sankryžų“, – BNS sakė E. Motiejūnas.

Buvo paimti vaizdo įrašai netgi iš Žygimantų ir A. Goštautų gatvių bei Gynėjų, Lukiškių gatvių bei Geležinio vilko gatvių sankryžų. Tačiau jomis užfiksuotame vaizde ne tik nematyti, kas važiuoja, bet nematyti net automobilio valstybinių numerių.

Alkoholio kiekio matuoklis, kurį naudojo žurnalistai, parodė 1,82 promilių girtumą. Tačiau šie parodymai nebuvo išsaugoti alkoholio kiekio matuoklio atmintyje, nes žurnalistų naudotas matuoklis „Drager 300“, nors ir sertifikuotas Lietuvoje, neturi duomenų išsaugojimo funkcijos. Be to, liudytojais apklausti Seime dirbantys Vadovybės apsaugos darbuotojai per apklausą nepatvirtino, kad būtų matę, kaip L. Balsys išeina iš Seimo ir sėda į savo automobilį bei juo išvažiuoja.

Pagal Seimo apsaugininkų parodymus, jiems pritrūko kelių minučių, kad sulaikytų L. Balsį.

Per ikiteisminį tyrimą buvo apklausti ir su L. Balsiu bendravę žurnalistai.

Alkoholio kiekio matuoklį netgi tikrino metrologai, jie nusprendė, kad prietaisas veikia gerai.

Prokurorės priimtame nutarime konstatuojama, kad nenustatytas nė vienas asmuo, kuris būtų matęs L. Balsio vairavimo faktą.

„Duomenų, patvirtinančių, kad apie 11 valandą vairavo transporto priemonę, surinkta nebuvo“, – rašoma nutarime.

Tyrimą policija pradėjo lapkričio 13 dieną. Parlamentaras neapklaustas, nes turi teisinę neliečiamybę.

Tyrimo metu buvo analizuojami įtarimai, kad L. Balsys neblaivus galėjo vairuoti savo automobilį „VW Caddy“.

Praėjus kelioms dienoms po įvykio parlamentaro šeima pranešė, jog L. Balsys yra medikų ir šeimos globoje.

Skandalas dėl galimo neblaivumo paveikė parlamentaro reitingus.

Lietuvos žaliųjų partijos atstovas L. Balsys į Seimą renkamas antrąją kadenciją, anksčiau jis dirbo prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėju, žurnalistu.