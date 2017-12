Specialistė pataria: kaip išlaikyti Kūčių tradicijas ir nepersivalgyti?

Artėjant šventiniam laikotarpiui dažnai kyla klausimas – ar įmanoma gaminti ir valgyti viską, ko geidžia širdis, neprasilenkiant su sveikos mitybos taisyklėmis? Mitybos specialistė Vaida Kurpienė teigia, kad ruošdamiesi didžiosioms metų šventėms, klaidas lietuviai daro ne parduotuvėje, o virtuvėje ir prie stalo.

Kaip teisingai paruošti žuvį

Pasak sveikos mitybos specialistės V. Kurpienės, Kūčių vakarienei perkami produktai išties yra naudingi sveikatai. Tačiau ruošiant patiekalus svarbu rinktis ne tik natūralius produktus, bet ir teisingus maisto gaminimo būdus.

„Patys maisto produktai – grybai, silkė, balta žuvis, raugintos ir šviežios daržovės, vaisiai, spanguolės – yra tikrai labai sveiki. Kitas klausimas, kokie patiekalai iš jų yra gaminami ir kaip tai daroma. Pavyzdžiui, jei balta žuvis apvoliojama miltais ar tešla ir kepama dideliame kiekyje riebalų, tuomet sveikas, vertingų baltymų, omega-3 ir kitų naudingų medžiagų turintis produktas tampa nesveiku maistu“, – „Maximos“ prekybos tinklo pranešime žiniasklaidai sako V. Kurpienė.

Ji pataria rinktis pagautas šaltuosiuose vandenyse – Atlanto vandenyne, Šiaurės jūroje arba ekologiškai augintas žuvis. Drąsiai rinkitės ir šaldytą žuvį: jų galima rasti išties skanių ir vertingų.

Silkę taip pat naudingiau rinktis neišdarinėtą ir padirbėti namuose, arba pirkti užšaldytą arba atvėsintą ant ledo filė be priedų. O skaniausia ir vertingiausia V. Kurpienė įvardijo Matjes silkę – ji yra riebesnė ir skanesnė už įprastą silkę, be to, turi daugiau omega-3, kurio mūsų mityboje trūksta.

Caroline Attwood/Unsplash nuotr.

Papročių atsisakyti nebūtina

Mitybos specialistė V. Kurpienė siūlo ant stalo pateikti šviežias šaknines, kopūstines ir raugintas daržoves. Jei norisi apdorotas daržoves dėti į mišraines, jas virti ar kepti reikėtų kuo trumpiau ir naudojant kuo mažiau aliejaus ar kitų riebalų, jei įmanoma – apskritai be jų, pavyzdžiui, orkaitėje.

Gaminant salotas reikėtų vengti aliejaus, o vietoje jo skonį išryškinti kitais būdais. Pavyzdžiui, morkas apšlakstyti apelsinų sultimis ar sojos padažu, kopūstus – greipfruto sultimis.

Tačiau V. Kurpienė pabrėžia, kad visi šie patarimai nereiškia, jog pradėjus maitintis sveikai reikėtų atsisakyti visų šeimos papročių. Pavyzdžiui, jei turite kokį nors tradicinį šeimos patiekalą, kurį gaminate kasmet per Kūčias, net jei jo sudėtis ar gaminimo būdas nėra patys sveikiausi, puoselėkite šias tradicijos ir toliau. Išlaikykite vakaro autentiką, tradicijas, tiesiog gaminkite ir valgykite mažiau.

Maistu reikia mėgautis

Ne mažiau svarbu valgomu maistu mėgautis ir taip išvengti persivalgymo. Todėl V. Kurpienė rekomenduoja Kūčių dieną nebadauti laukiant vakarienės, o pavalgyti, kad ir mažiau. Mat jausdamiesi stipriai išalkę galime per 10–15 minučių suvalgyti visos paros porciją, tačiau dėl to kitą dieną jausimės apsunkę, o ir maistu nepasimėgausime.

Jei prieš Kūčių vakarienę jaučiatės išalkęs, pavyzdžiui, po ilgos kelionės, mitybos specialistė pataria išgerti puodelį arbatos ir suvalgyti vieną ar du vaisius, pavyzdžiui, mandariną, apelsiną ar obuolį, kurių įprastai būna ant Kūčių stalo. Tai suteiks laikiną sotumo jausmą ir padės nepersivalgyti prie vakarienės stalo.

Toa Heftiba/Unsplash nuotr.

Valgyti lėtai ir pasimėgauti maistu V. Kurpienė pataria ir sėdint prie šventinio stalo. „Kūčios būna kartą per metus, taigi viskas bus gerai, net jei mažais kiekiais paragausite visų 12 patiekalų. Skirtinguose Kūčių patiekaluose dominuoja žuvis, daržovės ir grybai, taigi stipriai neprimaišysite. Tik atsiminkite, kad tai yra vakarienė, todėl svarbu valgyti saikingai. O paragavimas yra ne trečdalio lėkštės porcija, bet vienas šaukštelis ar šaukštas. Darykite pertraukas tarp maisto ragavimo, pabendraukite su šeimos nariais, jei jaučiatės alkani – įsidėkite to, kas labiausiai patiko, pasimėgaukite. Svarbiausia, jauskite saiką ir mažiau dėmesio skirkite maistui, o daugiau artimiesiems“, – primena sveikos mitybos specialistė.

Svarbiausia – saikas

Be to, Kūčių vakarienė neturėtų trukti iki išnaktų. Prieš vakarienę ant stalo geriau išdėlioti mažesnį kiekį maisto ir jo likutį laikyti šaldytuve, kadangi po 2–3 valandų kambario temperatūroje jis gali pradėti rūgti. O visiems pavalgius reikėtų atsitraukti nuo vakarienės stalo, kadangi maisto vaizdas, kvapas ir lengvas prieinamumas sukelia norą valgyti. Todėl būtų naudinga iš anksto susiplanuoti, pavyzdžiui, žaidimų, Kūčių burtų ar tiesiog pasišnekučiuoti nežiūrint į maistą ir jo neuostant.

Kūčiukų ir kisieliaus mėgėjus V. Kurpienė įspėja: tai nėra patys sveikiausi užkandžiai, todėl reikėtų mėgautis saikingai. „Kisielius yra daug cukraus turintis maistas. Kūčiukai gaminami iš baltų miltų, cukraus, o tai taip pat nėra labai sveika. Žinoma, jei suvalgysite keletą kūčiukų ir per vakarą išgersite stiklinę kisieliaus, nieko blogo nenutiks. Maišelis kūčiukų ir litras kisieliaus – prastas pasirinkimas, geriau užkąskite silkės“, – teigia sveikos mitybos specialistė.

Troškuliui numalšinti V. Kurpienė siūlo ant Kūčių stalo patiekti vandens (jį galima paskaninti šaldytomis spanguolėmis, bruknėmis ar keliais mėtos lapeliais). Arba tiesiog išsivirti kvapnios arbatos.