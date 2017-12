V. Uspaskichas sugrįžta: ar jo planams lemta išsipildyti

Darbo partija (DP) vėl turi tapti parlamentine ir dalyvauti valstybės valdyme, be to, joje privalo būti nuolatinė ir aiški pirmininkų kaita, LRT.lt teigia europarlamentaras Viktoras Uspaskichas. Politikos apžvalgininkai sako, kad, suskilus socialdemokratams, o „valstiečiams“ prarandant rinkėjus, V. Uspaskicho grįžimas į DP gali būti reikšmingas.

DP įkūrėjas V. Uspaskichas prieš mėnesį paskelbė žinią, kad dalyvaus šios partijos pirmininko rinkimuose. Suvažiavimas, kuriame bus renkamas naujas partijos vadovas, preliminariai turėtų įvykti sausio 6 d. Kalbama, kad suvažiavimas taip pat turėtų priimti sprendimus ir dėl bendradarbiavimo su kitomis partijomis. BNS rašė, kad šiuo metu į partijos pirmininkus iškelti maždaug 10 kandidatų, tačiau jie kol kas viešai neįvardijami.

Pats V. Uspaskichas LRT.lt sako, kad suvažiavime bus tobulinama taryba, prezidiumas, statutas: „Ten tokia tarpinė valdžia buvo, kad į aklavietę papuolė, nesugebėdavo pagal statutą surinkti nei prezidiumo, nei tarybos, sukviesti suvažiavimo. Visa šita kai pataisys, tada bus tvarka. Ir kitas suvažiavimas turbūt bus, kur bus renkamas partijos pirmininkas.“

Jis pirmininko rinkimuose sako dalyvausiantis, tačiau iškart priduria, kad partijos pirmininkas neturi būti amžinas.

„Aš grįžtu tokiu laikotarpiu, kad kažkiek padėčiau partijai atsistoti ant kojų. Partijoje mes turime atvirai kalbėti, kad ne šiaip būtų atsitiktiniai pirmininkai, o, pavyzdžiui, partija pasirenka 3–5 kandidatus, gali pakeisti pirmininką ir atvirai tai daryti. Pavyzdžiui, buvęs Britanijos premjeras Tony Blairas sakė: aš išeinu, turime paruošti valdžios perėmimą. Ir per vieną dieną pasikeitė partija ir jos vadovas. Taip civilizuotai reikia daryti ir mums. Tokį pasiūlymą pateiksiu partijai, kad neslapukautume, kas bus po to, o kad būtų aišku ir visi žinotų, kas bus po to, kokia bus politika, programa ir t. t.“ – LRT.lt kalbėjo V. Uspaskichas.



V. Uspaskichas, BNS nuotr.

Politikas įvardijo ir partijos tikslus – ji esą turi tapti parlamentine jėga. „Tikrai turi grįžti į parlamentą, turi tapti parlamentine partija, dalyvauti nacionalinėje politinėje arenoje. Ji turi būti reitinguojama, turėti aiškia programą, dalyvauti valstybės valdyme“, – vardijo V. Uspaskichas.

Teismų karuselė, pasak europarlamentaro, labai pakenkė DP, tačiau viskas esą priklauso nuo žmonių. „Kai buvau partijos pirmininku, du kartus atvedžiau partiją į pirmą vietą daugiamandatėje apygardoje. 2012-aisiais, kai byla buvo pačiame įkarštyje, sugebėjau atvesti partiją į pirmą vietą daugiamandatėje. Tai rodo, kad ne viskuo visuomenė tiki, ne visu melu tiki, kuris pristatomas per oponentus ar žiniasklaidos atstovus“, – tęsė V. Uspaskichas.

Kalbėdamas su LRT.lt, V. Uspaskichas atskleidė, kad ketina kviesti ir buvusius bendražygius prisijungti prie partijos veiklos. „Bet apie tai kalbėsiu tada, kai būsiu pirmininkas. Iš anksto kalbėti pavardėmis tikrai nesiruošiu“, – pridūrė DP įkūrėjas.

Tuo metu aktyviau dalyvauti Lietuvos politiniame gyvenime jis žada tuomet, kai bus išrinktas pirmininku. Tuo atveju, jei nebus išrinktas DP vadovu, aktyviai dalyvauti šalies politikoje V. Uspaskichas esą nesiruošia. Tapęs DP pirmininku, V. Uspaskichas teigė liksiantis dirbti EP.

Apžvalgininkai: su V. Uspaskichu DP turi šansų sugrįžti į parlamentą

Politikos apžvalgininkas Virginijus Savukynas sako, kad paskutiniai Seimo rinkimai ir tai, kas vyko po jų, parodė, kad DP be V. Uspaskicho yra ne partija.

„Kodėl V. Uspaskichas nusprendė sugrįžti? Nes pamatė nišą, o ji atsirado, kai suskilo socdemai. Akivaizdu, kad jų ir DP elektoratas yra susijęs. Susilpnėjus Socialdemokratų partijai, kas pasiims jų rinkėjus? Yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), bet tuo gali pasinaudoti ir V. Uspaskichas. LVŽS rinkėjas yra nuo kairės iki dešinės, todėl sunku pasakyti, kurie nuo šios partijos nusigręžia, bet V. Uspaskichas mato, kad „valstiečiams“ ne taip gerai sekasi ir yra galimybė pakovoti dėl jų rinkėjų.

Jo atgimimas įvaizdžio plotmėje gali būti labai sėkmingas, nes tai žmogus, perėjęs skaistyklą. Teismai jau yra pasibaigę. Jis padarė išvadas, atsisakė nuodėmingo gyvenimo būdo – nebevartoja alkoholio, sveikai gyvena, kalba apie dvasingumą, kaip kalba – kita kalba, bet jis apie tai kalba. Saulius virto Pauliumi, ir tai gali būti labai atsinaujinęs, kitas V. Uspaskichas, labai patrauklus rinkėjams“, – prognozavo V. Savukynas.

Anot politikos apžvalgininko, DP buvo teisiama ilgus metus, bet partija visuomet neblogai pasirodydavo rinkimuose. „Tai dabar, kai viskas pasibaigė, manau, kad tai absoliučiai jokios reikšmės neturės. Aišku, politiniai oponentai tai vis primins, bet kai dabar tiek daug partijų turi reikalų su teisėsauga...“ – kalbėjo V. Savukynas.



V. Savukynas, BNS nuotr.

Savo ruožtu Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius politologas Algis Krupavičius teigia, kad „juodosios buhalterijos byla“ kaip šleifas bus visą laiką už V. Uspaskicho. „Ta byla kartais padarydavo daugiau žalos, kartais – mažiau, priklausomai nuo to, kiek ji buvo aktuali politikos diskurse. Antra – kiek atrodė svarbi, palyginti su kitomis problemomis.

Bet, matyt, ne „juodosios buhalterijos“ šleifas svarbiausias. V. Uspaskichas paskelbė apie grįžimą, bet kodėl grįžta – neaišku. Matyt, partija gerokai pairusi ir trūksta aiškių naujų tikslų ir pozicijų. Be to, nors V. Uspaskichas paskelbė apie sugrįžimą, toliau nėra jokių rimtų veiksmų. Kai DP kūrėsi, buvo vykdoma tikrai intensyvi kampanija visos Lietuvos mastu, partijos kūrėjai nuolat susitikinėjo su žmonėmis skirtingose Lietuvos vietose. [...] Dabar įspūdis toks, kad partija miega letargo miegu. Maža to, tokia energija, kokia anksčiau spinduliuodavo V. Uspaskichas, yra gerokai sumažėjusi“, – apibendrino A. Krupavičius.

Iškilti į politikos olimpą DP, pasak politologo, padėtų didelė socialinė ekonominė krizė. „Pirmiausia turėtų įvykti didžiulė socialinė ekonominė krizė, augti nepasitenkinimas gyvenimu Lietuvoje. Tada protesto rinkėjų skaičius Lietuvoje gerokai išaugtų, ir, matyt, DP galėtų tikėtis susigrąžinti tam tikrą įtaką. Jei reikėtų apibrėžti kiekybiškai jų sėkmę, sugrįžimas į parlamentinių partijų gretas būtų teigiamas rezultatas. Jei savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose jiems pavyktų pakartoti 2015 m. rezultatus, veikiausiai irgi galėtų sakyti, kad partija po truputį atsigauna“, – LRT.lt komentavo A. Krupavičius.

Kaip teigia politikos apžvalgininkas V. Savukynas, DP per Seimo rinkimus gali pasiekti 5–6 proc. balsų. „Bet, aišku, iki Seimo rinkimų dar daug laiko, ir sunku pasakyti, kaip susiklostys situacija. Ar 2014-aisiais kas nors prognozavo tokią sėkmę „valstiečiams“? Taip, tai buvo stiprėjanti jėga, bet kad laimės taip triuškinančiai – niekas neprognozavo“, – aiškino V. Savukynas.

Pernai Darbo partija rinkimuose į Seimą daugiamandatėje apygardoje neperžengė reikalingo 5 proc. balsų barjero, o vienmandatėse apygardose mandatus iškovojo tik du iškelti jos atstovai – Valentinas Bukauskas ir Petras Čimbaras.